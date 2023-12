În ultimii ani, primarii din România au cumpărat artificii în valoare multe milioane de euro. O bună parte dintre acestea au fost văzute în noaptea dintre ani, iar anul acesta pare că vor fi bătute toate recordurile în materie de servicii pirotehnice de Revelion. Costurile cu artificiile primăriilor sunt similare cu cele ale construcției unui spital pediatric de oncologie, precum cel ridicat de Asociația Dăruiește Viața, construcție estimată inițial la 8 milioane de euro.

Primarii din România și-au depășit anul acesta propriile recorduri în materie de cheltuieli cu diverse spectacole de Revelion. În ciuda tuturor declarațiilor despre reducerea cheltuielilor bugetare făcute de liderii Coaliției de guvernare, în luna decembrie a acestui an s-au făcut achiziții de servicii pirotehnice și artificii mai mult ca niciodată. Digi24.ro a studiat contractele prin SEAP făcute de autoritățile locale cu privire la achizițiile publice de artificii. Concluzia e că austeritatea bugetară nu prea mai există. Ba, mai mult, valoarea achizițiilor e mai mare în acest final de an decât în anii trecuți.

Spre exemplu, spectacolele cu artificii în noaptea de Revelion la Brașov costă anul acesta 213.724 lei (circa 43.000 euro) și vor avea loc în trei puncte din oraș. Anul trecut, artificiile de la Brașov au costat 192.500 lei (circa 40.000 euro) și au avut loc în cinci puncte din oraș.

Dezmățul achizițiilor cu servicii de pirotehnie a avut loc, mai ales, în a doua parte a lunii decembrie, potrivit datelor din Serviciul Electronic de Achiziții Publice.

Cum va fi Revelionul într-o comună din România: „lovituri de până la 9.000 cu baterii profesionale și o gamă foarte largă de bombițe”

Municipiul Oradea a cumpărat anul acesta prin propria Asociație de Promovare a Turismului din Oradea servicii de pirotehnie în valoare de 88.000 lei (circa 17.600 euro). Artificiile din Oradea vor fi lansate la miezul nopții de Revelion din 6 locații de tragere, iar durata lor - șapte minute.

Ariceștii Rahtivani este o comună cu circa 8000 de suflete din județul Prahova. Primarul USR al comunei le-a făcut o surpriză locuitorilor și a cumpărat focuri de artificii pentru noaptea de Revelion în valoare de 45.000 lei (9000 euro). Din oferta firmei care a câștigat contractul: „în jocul de artificii se vor regăsi salcii plângătoare de diferite culori, palmieri colorați însoțiți de crizanteme multicolore, inele de diferite culori, ploi de stele aurii sau argintii, bujori colorați în verde, rosu, galben, violet, albastru, auriu și argintiu, cascade rosii și verzi, roiuri de albine multicolore, pești zburători, dalii multicolore, efecte de sunet”.

Artificiile de Revelion la Brăila au fost cumpărate prin Casa de Cultură Brăila și au costat 35.000 lei (7000 euro). La Tulcea vor fi trase 600 lovituri de artificii de diverse culori și efecte combinate, în valoare de 30.000 lei (6000 euro). Iar locuitorii din Lugoj vor avea parte de artificii în valoare de 5000 euro.

Pentru noaptea dintre ani din localitatea Turceni, Gorj, autoritățile locale s-au gândit să cumpere 80 de sticle de șampanie și 600 pahare de unică folosință, ceea ce înseamnă câte 100 ml de șampanie pentru fiecare locuitor care va fi prezent la spectacolul cu artificii și muzical din centrul orașului.

La Turnu Măgurele, de Revelion, vor exploda aproape 6000 de euro sub formă de artificii. La fel și în comuna Sântandrei din județul Bihor.

Într-o altă comună din județul Bihor, respectiv în Sânmartin, spectacolul de focuri artificii piromuzicale în noaptea de Revelion a costat primăria 6800 euro.

La Negrești-Oaș s-a comandat un spectacol de artificii în valoare de 5040 euro, iar în localitatea Videle din Teleroman unul de 4180 euro.

La Flămânzi, punctul de plecare al marii răscoale din 1907, autoritățile locale au scos din visterie doar 2000 de euro pentru un spectacol cu artificii în noaptea de Revelion. Dar cazul pare aproape singular. În comunele Blejoi (Prahova) și Giroc (Timiș), primarii au alocat câte 6000 de euro pentru focurile de artificii.

Citim din oferta firmei Denny B SRL, acceptată de primarul PSD al comunei Giroc: „Spectacolul se desfășoară pe o durată de 12-14 minute cu un număr de lovituri de până la 9.000 cu baterii profesionale și o gamă foarte largă de bombițe. Finalul este asigurat de un spectacol de vis la superlativ prin culoare și diversitatea de efecte: steluțe Crosette pâlpâitoare, două pocnete argintii, Floare ce se invarte cu pistil ce se înalță, Salcie Pocnitoare, Verde blitz sclipitor, Roșu pâlpâietor, Bujor galbenă strobo„scopică, Stroboscop auriu spre roșu, Coroana Brodată cu Pistil Stroboscopic, Bujor Roz Stroboscopică, Val Auriu, Crizantema Verde Pâlpâitoare, Steluțe Crosette colorate, Val de flori, Bujor Albastra + Nuca Cocos cu Pistil, Coroana Roșie+Argintie Brodată, Crizantemă multicoloră, Crizantemă multicolora cu Pistil purpuriu”.

Artificii de peste 10 milioane de euro

Din calculele realizate de Digi24.ro, doar pe două capitole din SEAP (Servicii de Pirotehnie și Artificii) achizițiile publice din ultimii ani sar de 10.000.000 euro. Mai exact, există înregistrate achiziții publice în valoare de 3.541.519 euro la codul Artificii, respectiv 6.337.962 euro la codul Servicii de Pirotehnie. Pentru a compara costurile cu artificiile de revelion, poate că ar fi bine de reamintit că Asociația Dăruiențe Viața a construit recent, din donații private, un spital oncologic de pediatrie. Acesta a fost estimat inițial la 8 milioane de euro, dar costurile s-au ridicat în final la circa 53 milioane de euro și asta pentru că spitalul a crescut de la 3 la 9 etaje, are secții de oncologie, radioterapie, chirurgie și neurochirurgie și a fost dotat cu cele mai performante echipamente medicale, inclusiv cinematograf și loc de joacă pentru copii.

Reamintim, pe finalul acestui an a fost promulgată o lege a austeritățiii bugetare. Și asta după ce, în toamna acestui an, premierul Marcel Ciolacu și ministrul Finanțelor Marcel Boloș recunoșteau o gaură de 20 de miliarde de lei la buget și anunțau măsuri de austeritate atât pentru mediul privat, cât și pentru bugetari. “Am spus de la început că statul trebuie să fie primul care face economie. De aceea, limităm şi reducem cheltuielile bugetare până la sfârşitul acestui an. Trebuie să ţinem deficitul sub control şi să nu punem în pericol fondurile europene sau PNRR", spunea premierul Marcel Ciolacu pe 27 octombrie 2023.