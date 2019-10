Ramona Mănescu: „O nouă ordine globală este pe punctul de a veni”

Statele din estul şi vestul Europei trebuie să coopereze, iar relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite trebuie să fie mai strânse, pentru că o nouă ordine globală se pregăteşte să vină, a declarat Ramona Mănescu, ministrul interimar al Afacerilor Externe, informează Agerpres.

„Ar trebui să investim resursele pentru a manageria diviziunile globale. Putem face asta lucrând împreună şi cu propuneri comune pentru o nouă ordine globală care păzeşte elementele fundamentale ale valorilor şi intereselor noastre. Acestea sunt necesare, pentru că o nouă ordine globală este pe punctul de a veni, fie că ne place, fie că nu", a spus Mănescu.

Declarația a fost făcută în cadrul Bucharest Forum 2019, eveniment organizat de Institutul Aspen şi Biroul din Bucureşti al German Marshall Fund of the US.

Potrivit lui Mănescu, România poate avea o voce puternică atât pentru întărirea relaţiilor din interiorul UE, dar şi pentru întărirea cooperării dintre UE şi Statele Unite ale Americii.

"România şi UE trebuie să lucreze împreună cu aliaţii lor. Chiar dacă în ultimii ani, relaţiile transatlantice au fost marcate de ostilităţi în percepţie, prin abordări diferite, continuăm să credem cu putere că UE şi SUA trebuie să continue să lucreze îndeaproape, să îşi consolideze relaţiile. UE şi SUA sunt parteneri indispensabili reciproc în securitate, iar acest lucru a fost dovedit de-a lungul istoriei, ei au fost cei mai buni ca parteneri", a mai spus şeful diplomaţiei române.

Editor web: Mihnea Lazăr