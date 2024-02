Reacția BOR la legalizarea căsătoriilor între persoanele de acelaşi sex din Grecia. Bănescu: Nu comunitatea creştină a votat nefirescul

Purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Bănescu, a reacționat la legalizarea căsătoriilor între persoanele de acelaşi sex din Grecia și spune că „nu comunitatea creştină a acestei ţări a votat şi legalizat nefirescul, ci politicienii influenţaţi de zgomotoasele nuclee ideologice care i-au impresionat mai mult decât adevărul însuşi”.

Potrivit acestuia, „statul modern nu are nicio trăsătură religioasă, deci, prin natura sa, e a-moral. Un stat/ guvern „înţelept”, deşi a-religios, are în mod firesc grijă să nu-şi fragilizeze până la disoluţie structura socială fundamentală care este „familia naturală”, prin care orice societate rezistă în istorie şi merge înainte, deci să nu se autosaboteze prin privilegierea ideologiilor în defavoarea realităţii”.

„Venerabila instituţie a căsătoriei, deschisă exclusiv unirii dintre un bărbat şi o femeie, a fost întemeiată la începutul umanităţii şi a funcţionat timp de milenii cu scopuri prin excelenţă nobile, fondate pe natura umană şi pe raţiunile înalte ale firescului care presupune nu doar vitala perpetuare biologică, ci şi formarea morală şi educaţia realistă a copiiilor ce vor deveni adulţi. Progresul omenirii nu are absolut nicio legătură cu progresismul care îl sabotează, aşa cum ordinea nu are nicio legătură cu haosul. Sub soare, în lumea creată de Dumnezeu, este şi va fi mereu loc pentru toţi, oricât am fi de diferiţi. Esenţial şi problematic e să înţelegem sensul existenţei noastre în ea. Şi să nu mai confundăm programatic libertatea alegerilor făcute în sfera intimă cu „libertatea” impunerii lor ca normă în sfera publică. În miezul firescului nu stă doar mult invocata libertate, ci, inseparabilă de ea, şi mult ignorata responsabilitate. Nu e chiar un secret că punerea lor în conflict are efecte devastatoare atât în plan personal, cât şi comunitar. Oricât ne-am seda ideologic, nu ne putem sustrage realităţii implacabile şi „legii morale” care ne avertizează de câte ori o încălcăm. Deloc întâmplător”, a precizat Bănescu pe pagina de Facebook.

