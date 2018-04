Reacţia preşedintelui Academiei Române după acuzaţia că ar fi colaborat cu Securitatea

Preşedintele Academiei Române respinge ideea de a fi colaborat cu structurile de informaţii ale statului comunist, după ce Revista 22 a publicat, joi, documente ale fostei Securităţi în care, printre altele, este menţionat şi numele lui Ioan Aurel Pop.

Într-un răspuns transmis site-ului stiripesurse.ro, preşedintele Academiei Române susţine că nu a semnat niciun angajament, nu a călătorit decât în state din fostul lagăr socialist, de trei ori, şi nu a făcut decât să trimită câteva articole de specialitate, prin intermediul conducătorului său de doctorat, la reviste din străinătate.

Mai jos, răspunsul acad. Ioan Aurel Pop, pentru ştiripesurse.ro:

"Modul de prezentare a dlui Hodor este insidios! Eu nu am semnat niciun acord de colaborare, cu nici o forma a securitatii, interne sau externe. Dar, rugat de profesorul meu, acad. Stefan Pascu, fost rector al UBB, i-am predat, intre anii 1985-1987, cateva articole de popularizare a istoriei noastre, „pentru o publicatie a emigratiei romane” (dupa cum mi-a spus). Mi-a si adus apoi doua numere dintr-o revista aparuta in Germania. Chiar daca as fi vrut sa refuz, nu puteam, pentru ca era seful meu de catedra si conducatorul meu de doctorat. Pe de alta parte, a publica inainte de 1989, in strainatate era ceva aproape de neimaginat. Era important si pentru raportarea activitatii de cercetare etc., iar posibilitati de publicare (in afara propagandei de partid) erau infime. Prof. Pascu era liber sa calatoreasca si am fost convins ca, in calatoriile sale, fusese rugat sa dea materiale de istorie... Cred ca de aceea apar pe acea lista publicata in Revista 22. Un alt motiv nu exista! De altfel, in dreptul numelui meu scrie NU!"