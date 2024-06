Reacții după momentul în care Babasha a fost huiduit la concertul Coldplay. Adrian Despot: „Te invidiez că nu am fost eu în locul tău”

Mai multe reacții au apărut după momentul în care Babasha a fost invitat de Chris Martin, solistul trupei Coldplay, la Arena Naţională din București pentru a cânta împreună. Maneaua „Păi Naa” a stârnit huiduieli, iar comentariile de pe reţelele sociale au fost diverse, însă cele mai multe au criticat momentul. Adrian Despot, solistul trupei „Vița de vie”, care este una dintre cele mai longevive și cunoscute trupe de rock din România, a scris pe rețelele sociale despre Babasha: „Te invidiez că nu am fost eu în locul tău, să mă scald în oceanul ăla de ipocrizie”.

Momentul care a avut loc la cel mai așteptat concert al anului din România a avut reacții din partea mai multor persoane din România. Adrian Despot a scris într-o postare de pe contul lui de pe rețeaua socială Facebook: „Cea mai bună pe care am auzit-o e că <<au venit Coldplay și, în zi de sărbătoare, în loc să prezinte părinților soția noastră, au prezentat amanta!>>. Live & learn, corporate earthlings, care este cu adevărat valoarea trendului yt și, în general, a mult doritelor cifre pe care le produce un artist de moment în digital, singura unitate de măsura pe care o aveți la îndemână. Cât despre Babasha, bravo, dude! Ba chiar te invidiez că nu am fost eu în locul tău, să mă scald în oceanul ăla de ipocrizie”.

„Un concert e un act artistit, poate fi bun, rău, dar atât timp cât nu trece de niște bariere ale bunului simț, nu văd unde e rușinea. Omu’ n-a injurat, nu și-a băgat, a fost pe dor si jale. Ne putem da cu părerea, dar habar nu avem cum s-a luat decizia și cum s-a ajuns la situația asta. Cei care sunt familiarizați cu ultimul an de turneu Coldplay, știu că trupa invită, integrat în show-ul său, un artist local. Ăsta a fost la noi, nu vă mai flexați cu rușine și alte epitete. Acum nu văd nicio rușine nici în faptul că juma de stadion a huiduit. S-o lăsăm mai ușor pe asta cu elitele, Coldplay nu-i neaparat pentru elite, e pentru stadioane. Dar… Oamenii au plătit bilet, au dreptul s-o facă. Să știți că se fluieră și la Scala din Milano”. a scris pe pagina sa de Facebook Mihai Dinu, realizator Radio Europa FM.

Jurnalistul Cătălin Striblea a scris, tot pe pagina sa de pe rețeaua socială Facebook: „Nu cred că Martin se sperie de rasism, că asta a fost. Şi nici nu ne-am făcut de ruşine. Au văzut cetăţenii ăştia rasism în Anglia şi America de suntem noi copii. Dar îmi pare rău că odată cu fluierăturile a fugit bucuria. Oamenii aceştia doi s-au simţit bine împreună şi au vrut să facă un moment memorabil. De altfel, tot concertul este o bucurie. Am văzut trupe mari multe, la Bucureşti şi în altă parte. Unele cântă imnuri, altele au forţă, unele sunt trupe cult, definitorii. Dar Coldplay este doar bucurie. Am văzut oameni plutind la începutul concertului. Oamenii aceştia cântă şi pictează în acelaşi timp cu mii de culori. E cel mai frumos concept de concert pe care l-am văzut. Fericirea era pe chipul lor şi a lui Martin. <<Mulţumesc că m-aţi aşteptat 25 de ani.>> Bucuria asta a fugit. Jumătate de oră după abia a mai vorbit cu publicul. De unde stăteam am văzut caravana de maşini pregătită de plecare chiar de la acel moment".

Acesta a mai scris, despre Babasha: „Copile, nu pune la suflet, ai fost bun. Şi nu toată ţara te fluieră!”.

Alte reacții au apărut în mediul online. Gabriel Diaconu, un medic din România, a scris: „Când trauma e o manea, eu mă simt bine-n țara mea”.

Momentul a avut loc în timpul concertului trupei Coldplay, cel mai așteptat din România în anul 2024. Chris Martin, solistul trupei britanice, l-a invitat alături de el pe scenă pe Babasha, care a cântat maneaua „Păi Naa”, aflată pe locul 1 în trending pe Youtube în România, având 6.925.457 de vizionări. Fanii trupei au huiduit momentul, fiind pentru prima dată când Coldplay a primit astfel de reacții în concertele lor.

