A îndrumat zeci de generații de studenți, dar a trebuit să învețe o lecție importantă de viață!

Prinși în agitația cotidiană, tindem să nu mai acordăm importanță unor aspecte mărunte, dar cu o însemnătate mare, mai ales atunci când vine vorba de sănătate. Primim semnale de la organismul nostru în fiecare zi, dar de multe ori le ignorăm sau le punem pe seama a diferite situații. Până în momentul în care suntem puși în fața faptului împlinit.

Liviu este profesor universitar, devotat profesiei pe care a îmbrățișat-o. A îndrumat zeci de generații de studenți. Până într-o zi, când el însuși a trebuit să învețe o lecție importantă de viață. A ajuns la Spitalul Clinic SANADOR într-o stare de sănătate alterată semnificativ. După mai multe investigații, a fost diagnosticat cu cancer colorectal, cel mai întâlnit tip de cancer în România. Depistat din timp însă, printr-o simplă colonoscopie, și tratat corespunzător, cancerul de colon poate fi vindecat, iar pacientul poate avea o calitate bună a vieții.

Liviu trebuia operat cât mai repede. El nu a dat înapoi și, cu mult optimism și multă încredere, a acceptat diagnosticul și s-a programat imediat pentru intervenția chirurgicală. Știa că este pe mâini bune. Operația, care a durat patru ore, nu a fost ușoară, dar a decurs cu bine și s-a finalizat cu succes. Ulterior, după recuperare, pacientul a urmat și tratament pentru cancer, la Centrul Oncologic SANADOR. Nu a fost ușor, dar cu optimism, speranță și credință, avându-i și pe cei dragi alături, Liviu a trecut cu bine și peste această perioadă, urmând întocmai toate recomandările medicale.

„De la trei luni, când mă vedeam cu medicii, am trecut la șase luni, apoi la un an. Eu m-am rugat la Dumnezeu să am noroc de medici buni. Și am avut! Sunt dator pe viață domnului Dr. Gabriel Mitulescu, cât și domnilor doctori Dragoș Romanescu și Mircea Dediu, cărora le port un respect deosebit”, povestește pacientul.

La șapte ani de la descoperirea bolii, Liviu se bucură din plin de viață. Însă, mai mult de atât, a înțeles cât de importante sunt controalele medicale de rutină și să acorzi atenție sănătății. După experiența prin care a trecut, sfătuiește pe toată lumea să meargă la medic și să nu aștepte ca problema de sănătate să treacă de la sine.

„Să nu amâni niciodată vizita la doctor, mai ales dacă îl găsești pe cel corespunzător!”, spune Liviu.

La Centrul Oncologic SANADOR, pacienții cu cancer de colon au acces la toate tipurile de tratament oncologic, abordarea terapeutică pentru fiecare pacient fiind stabilită în comisia oncologică multidisciplinară (Tumor Board). Terapiile sunt efectuate de medici foarte bine pregătiți și cu vastă experiență, în condiții de siguranță deplină. Dacă sunt necesare intervenții chirurgicale, acestea sunt efectuate la Spitalul Clinic SANADOR, într-unul dintre cele mai moderne blocuri operatorii, atât clasic, cât și minim invaziv – laparoscopic sau robotic, cu ajutorul celui mai avansat sistem robotic chirurgical existent în acest moment în lume, da Vinci Xi.

Cu prilejul Zilei Naționale a Supraviețuitorului de Cancer, marcată anual în prima duminică din luna iunie, SANADOR se alătură inițiativelor de informare și conștientizare a cancerului, punând accent pe faptul că, diagnosticată din timp, boala poate fi tratată corespunzător și vindecată. Prin urmare, controalele periodice la medic și efectuarea unor teste de screening sunt esențiale.