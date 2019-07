Boala fără simptome, dar foarte gravă care poate fi confundată cu oboseala de la serviciu

O boală care nu are simptome acaparează tot mai mulţi oameni din zonele sărace. E vorba de hepatita C. Pentru a depista bolnavii, autorităţile ar trebui să testeze toată lumea din aceste zone. O astfel de campanie a început în Bucureşti, în cartierele Rahova şi Ferentari. Rezultatele sunt îngrijorătoare: un sfert dintre persoanele cărora li s-au făcut analize sunt infectate cu virusul hepatitei C.

Hepatita C este o boală care se tratează, cu condiţia să fie depistată. Pentru că nu doare şi nici alte simptome care să îngijoreze nu are, mulţi oameni cred că sunt sănătoşi, aşa că nu fac analize. Virusul se transmite în special prin sânge.

Marinela Debu, reprezentant al unei asociaţii de pacienţi: Nu vom putea să ajungem la unii pentru că ne-am lovit și de niște situații mai puțin plăcute pe teren, care țin de siguranța personală.

În România se presupune că sunt 600.000 de bolnavi infectaţi cu virusul C. Depistaţi sunt numai 15%. Cei nedescoperiți împrăştie virusul, fără să ştie.

Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului Matei Balş: Peste 80% nu ai nici cel mai mic simptom. Poate sunt puţin obosiţi, dar dau vina pe slujbă. După urmează o perioadă de latență, în care virusul lucrează, își face treaba. Această perioadă poate dura și 30 de ani.

Nici cei descoperiţi purtători ai virusului nu pot beneficia de tratament gratuit.

Marinela Debu: Sunt foarte mulți neasigurați. Le vom da rezultatele urmând ca în septembrie să luăm încă o dată legătura cu ei pentru a putea să beneficieze de tratament.

Nicoleta Dascălu, manager de proiect: În afara de ARAS nu există servicii, noi ne luptăm din toate puterile ca să păstrăm serviciile în Ferentari, dar fără bani nu poți să le faci.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, România are termen ca până în 2030 să elimine hepatita C.