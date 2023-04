Ce complicație severă poate indica apariția unei umflături pe abdomen?

Apariția unei proeminențe pe sub piele, pe abdomen, sub forma unei umflături, care crește în dimensiuni și produce disconfort sau chiar durere, mai ales în timpul efortului fizic, poate fi semnul unei hernii abdominale. Hernia se formează atunci când peretele abdominal slăbește într-o anumită zonă și un organ sau o ansă intestinală se exteriorizează prin acel loc, sub piele. În funcție de localizare, herniile pot fi ombilicale, epigastrice, inghinale sau incizionale (numite și eventrații). Acestea din urmă pot să apară în urma slăbirii peretelui abdominal după o intervenție chirurgicală, în zona inciziei.

Singurul tratament eficient în cazul herniilor abdominale este operația, care nu trebuie amânată, pentru că o hernie netratată poate duce la complicații serioase, inclusiv la necroza și moartea organului herniat, urgență medicală care pune în pericol viața bolnavului.

În funcție de severitatea afecțiunii și de starea generală de sănătate a pacientului, tratamentul se poate realiza printr-o intervenție de chirurgie generală clasică, adică printr-o incizie abdominală de mari dimensiuni, sau printr-o procedură modernă, minim invazivă – operație laparoscopică sau robotică.

Indiferent de metoda chirurgicală aleasă, intervenția are ca scop repararea peretelui abdominal, pentru a preveni recidiva. Pentru a reuși acest lucru, chirurgul va utiliza o proteză specială, numită plasă chirurgicală, confecționată dintr-un material biocompatibil, care va întări și va susține zona abdominală afectată.

Tratamentul laparoscopic permite chirurgului, prin intermediul a trei mici incizii, să fixeze proteza folosind instrumente speciale, subțiri, prevăzute cu o cameră video în capăt. În ultimii ani însă, avansul tehnologic în domeniul medical a permis tratarea herniilor abdominale și cu ajutorul robotului chirurgical, operația robotică fiind cea mai avansată metodă de tratament, cu beneficii importante pentru pacient: recuperare rapidă, cicatrici de mici dimensiuni, durată scurtă de spitalizare și risc redus de complicații.

Chirurgia robotică a herniilor abdominale este indicată mai ales pentru hernia inghinală bilaterală sau recidivată, dar și pentru o eventrație voluminoasă, cu un defect parietal de peste 10 cm. Folosind brațele mobile, articulate, ale robotului chirurgical, pe care le controlează de la distanță prin intermediul unei console, chirurgul poate realiza disecții mult mai fine și mai precise, esențiale în cazurile dificile, cu protejarea structurilor anatomice învecinate. Astfel, pacientul se va putea da jos din pat la doar câteva ore după operație și se va putea externa chiar a doua zi.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu hernii abdominale beneficiază de tratament prin intervenții chirurgicale clasice, laparoscopice sau robotice, în funcție de indicația existentă pentru fiecare caz în parte. Atunci când este posibil, operația se realizează prin proceduri minim invazive, astfel încât pacientul să se bucure de toate avantajele acestei metode.

La SANADOR, operațiile robotice se efectuează cu ajutorul robotului chirurgical da Vinci Xi, dotat cu cele mai avansate tehnologii medicale existente în prezent, inclusiv cu un sistem video ultraperformant, care îi oferă chirurgului imagini mult mai detaliate, tridimensionale, ale câmpului operator, mărit de până la 10 ori. Toate aceste facilități ale sistemului robotic asigură realizarea intervenției în condiții de maximă siguranță, cu rezultate bune pe termen lung și cu o recuperare rapidă a pacientului, care își va putea relua activitățile zilnice la scurt timp după operație.