Controale masive în mijloacele de transport în comun. Arafat: Șoferii și alți pasageri nu au curaj să spună „Coboară, nu porți mască!”

Raed Arafat, a afirmat sâmbătă la Digi24 că, în perioada următoare, vor fi intensificate controalele pentru a se verifica dacă sunt respectate măsurile de distanţare socială, impuse de pandemia de coronavirus. Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă anunță controale drastice în mijloacele de transport în comun, terase, magazine, cluburi dar și în alte locuri publice.

„În transportul în comun să nu poarte mască? Am văzut și asta. Treci pe lângă mijloacele de transport în comun și vezi oameni care nu poartă mască. Nimeni nu îndrăznește să le zică „De ce nu porți mască?”. Și acolo vor fi controale”, a spus Raed Arafat.

„Vor începe controale mai serioase. Pentru că noi am ridicat problema astfel: În mijloacele de transport în comun nu trebuie să urce cineva care nu poartă mască. Dar vedem că șoferul autobuzului, troleibuzului, nu are curaj să spună cuiva „Coboară din autobuz pentru că nu ai mască!”. Nu are curajul să i-o zică. Și atunci oamenii urcă. Sau dacă poartă ceva, după ce urcă în autobuz o scoate de pe față, sau lasă sub nas, sau lasă pe bărbie. Am văzut văzut unii care poartă masca la bărbie, cu gura și nasul libere. Oamenii trebuie să poarte mască sau ceva să-i acopere nasul și gura”, a mai spus șeful DSU.

Raed Arafat: Vor începe în această perioadă controale, pentru că nu mai merge

Pe lângă controalele din mijloacele de transport în comun, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă anunță verificări „serioase” și la terase, cluburi, magazine și alte locuri publice.

„Acum sunt zile cruciale, pentru că vedem că totuşi este o creştere (a numărului de infectări cu COVID-19 - n.r.). Weekend-urile au devenit cu mai mare risc pentru că vedem că oamenii merg la cluburi deschise, dar, totuşi, contactul acolo se vede că este foarte apropiat. Am primit poze - terase care trebuiau să aibă patru persoane de la aceeaşi familie la masă şi unde se văd mai mulţi şi se vede clar că nu sunt din aceeaşi familie, se vede că sunt persoane diferite care stau la aceeaşi masă. O să înceapă controale foarte serioase. Nu numai la terase, în mai multe locuri. Ştiu că s-a dispus, la nivelul ministerului, pe linia ordinii publice, să se intensifice controale la modul serios: terase, retaileri, deci magazine care trebuie să aibă triaj la intrare, dacă îl fac sau nu. Deci, vor începe în această perioadă astfel de controale, pentru că nu mai merge. Trebuie să fim foarte atenţi la ce se întâmplă”, a mai declarat Raed Arafat, la Digi 24.

