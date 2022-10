Corina Creţu anunță că are cancer și cere Guvernului să folosească fondurile europene pentru screening

Europarlamentarul Pro România Corina Creţu dezvăluie că în vară a fost diagnosticată cu cancer, în stadiu incipient, că a fost operată și că face ședințe de radioterapie. În acest context, ea face apel la Guvern să folosească fondurile europene pentru screening, pentru că în România mulţi nu-şi permit controalele de rutină.

Corința Crețu spune că face public ce i se întâmplă tocmai pentru a transmite un mesaj și pentru a atrage atenția asupra necesității de a a pune sănătatea pe primul loc și a avertiza asupra importanței controalelor de rutină.

"Eram la final de iulie și așteptăm cu nerăbdare vacanța. Îmi cumpărasem bilete de avion să merg la Oradea, să particip la ședința Biroului Executiv al PRO România Bihor. Între timp, câteva analize, mai ales că trecuse mult prea mult timp de la ultimele analize făcute. “Operație de urgență, nu are sens să facem biopsie, e o mică tumoare care se vede, după formă, că e cancer”. Un cuvânt că oricare altul, care nu însemna nimic pentru mine până atunci.

Am început o nouă călătorie. Diagnosticul de la Bucureșți s-a adeverit, dar biopsia a relevat faptul că Dumnezeu m-a trimis la medic în timp. Faza incipientă. Deja după operație chirurgul mi-a spus sunt perfect sănătoasă, dar pentru siguranță și pentru a evita reapariția, va trebui să fac și radioterapie. Ca toate accidentele din viața mea, le-am luat așa cum erau, probleme pe care trebuie să le rezolv pentru a putea merge mai departe. Am continuat toate planurile mele, cu excepția concediului. Mai am cinci ședințe de radioterapie.", a povestit Corința Crețu, care face apel la toate femeile să aibă grijă de ele.

"Dacă în urmă acestei postări măcar o singură persoană nu mai amâna controalele medicale, mă simt cu conștiința împăcată", adaugă ea.

În acest context, ea face apel la Guvern să folosească fondurile europene pentru screening, pentru că în România mulţi nu-şi permit controalele de rutină.

"Fac apel la Guvernul României să folosească fondurile europene pentru sănătatea oamenilor, care este un drept fundamental şi nu un lux. PNRR ar trebui regândit. Ambiţia iniţiala de a construi spitale la Focşani, Sibiu şi Braşov (aşa cum anunţă dl Preşedinte al României în conferinţa de presă cu Preşedinta Comisiei Europene, dna Von der Leyen, cu prilejul vizitei sale la Bucureşti) devine aproape imposibilă, atâta vreme cât procesul de contractare trebuie încheiat până în decembrie 2023 iar construcţia efectivă până în decembrie 2026. Depistarea cancerului salvează vieţi. Putem vorbi de vindecare în urmă depistării precoce a unor tipuri de cancer. Şi nu poţi depista faze incipiente decât mergând regulat la control. Cancerul nu doare în primele faze, de aceea e depistat de prea multe ori prea târziu, de aceea se pune un atât de mare accent pe prevenţie", a transmis Corina Creţu.

Potrivit acesteia, situaţia persoanelor care amâna momentele atât de importante ale examinărilor medicale, nu din indolenţa, ci din cauza lipsei resurselor materiale, se va agrava pe fondul exploziilor preţurilor la alimente, gaze, electricitate, produse alimentare.

"Comisia Europeană tocmai a recomandat Statelor Membre ale Uniunii Europene, acum câteva zilei, prin vocea Comisarei pentru Sănătate Stela Kyriakides, printre alte propuneri privind depistarea timpurie a cancerului sub toate formele sale, realizarea screeningului gratuit pentru femeile cu vârste cuprinse între 45 şi 74 de ani, în scopul descoperirii cancerului la san în faze incipiente. De asemenea, Comisia recomandă că testarea pentru virusul papiloma uman (HPV) să aibă loc gratuit pentru femeile cu vârste cuprinse între 30 şi 65 de ani, la fiecare 5 ani sau mai mult, pentru a depista cancerul de col uterin. Pentru cancerul colorectal, recomandarea va introduce testarea de triaj la persoanele cu vârste cuprinse între 50 şi 74 de ani. Extinderea programelor de screening pentru cancerul pulmonar pentru fumătorii şi foştii fumători în vârstă de 50-75 de ani este deja un program în curs de desfăşurare în unele state membre", a mai scris Corina Creţu.

Editor : G.M.