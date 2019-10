Coșmar pentru o tânără și familia ei. Un diagnostic greșit i-a accelerat boala genetică rară de care suferă

O familie din comuna suceveană Mănăstirea Humorului trăiește un coșmar, după ce fata de 27 de ani, care suferă de Coreea Huntington, o boală rară, pur și simplu nu mai poate susține financiar tratamentul acesteia, care depășește 1.000 de euro pe lună. Cele mai scumpe sunt suplimentele nutritive, fără de care tânăra nu poate trăi. Din păcate, Casa de Asigurări de Sănătate nu decontează suplimente nutritive, problemă pe care o au și alți bolnavi din România.

Tot coșmarul familiei Pricop a început în anul 2012, atunci când Mirela, o fată de de 20 de ani a început să se simtă rău.

„Singurul simptom probabil fizic erau durerile de cap și amețelile, tot timpul spunea, am un vertij, am un vertij. Am mers la toate clinicile din România, cred că n-am clinică în România, București, Cluj, Târgu Mureș, Timișoara, unde noi să nu ajungem cu Mirela”, povestește Elena Pricop, mama fetei.

Tratamentul pentru un diagnostic greșit i-a accelerat boala

Femeia a mers la consultații la zeci de medici neurologi și toți i-au spus inițial că suferă de... tulburări de comportament.

„Acel tratament psihiatric, după cum spuneau medicii din Iași, i-au accelerat boala, ea nu trebuia să ia asta, tratamente psihiatrice, și am stopat totul. Am mers la domnul doctor Baltag Doru de la recuperare din Iași și dumnealui a descoperit boala fetei”, spune mama.

Acolo, la spitalul din Iași, i-au fost recoltate probe de sînge care au fost trimise la o clinică din Germania.

„A venit așa, a căzut cerul pe noi, Coreea Huntington, nu am știut la început despre boala asta, nici nu știam să pronunț bine”, poveștește Elena Pricop, mama fetei.

Boala este una care se transmite genetic și este o afecțiune neurodegenerativă.

Total dependentă de mamă

Mama fetei a decis atunci să o retragă de la școală. Fata a stat acasă, dar abia de anul trecut a început să se înrăutățească starea ei de sănătate, a făcut convulsii și a ajuns la pat, total dependentă de mama ei. Trebuie hrănită cu suplimente alimentare care sunt foarte scumpe.

- 500-520... 520 de lei vechi, tot timpul tre' să-i dăm asta...

- Cât vă ajunge pe lună?

- Ei, la 30 de milioane de lei vechi, am făcut cât am putut, o lună, două, am făcut credite prin bănci, povestește mama.

Femeia spune că primește compensate doar două medicamente care au valoare de doar câțiva zeci de lei.

Tratamentul e costisitor. Bunicul de 83 de ani încă mai lucrează pentru a contribui cu câțiva bănuți

Mama Mirelei a încercat să caute ajutor în străinătate, dar varianta este extrem de costisitoare. Speranțele i-au fost năruite: „A fost acceptată la o clinică în Italia, dar clinica respectivă ne-a cerut codice fiscale pe buletin italian. Poate era eligibilă, poate, fiind un pacient tânăr... poate să intre în acel experiment...”, oftează mama.

Veniturile familiei se ridică la nici 2.500 de lei pe lună, iar din aceste motiv, Elena Pricop spune că pur și simplu nu mai poate susține cheltuilelile cu medicamentele. Tatăl femeii, care are 83 de ani, încă lucrează pentru a mai strânge câțiva bănuți cu care să contribuie la tratamentul nepoatei.

Familia a deschis un cont pentru donații, la Raiffeisen Bank:

Cont în LEI RO69RZBR0000060019882696 Titular: PRICOP ELENA

Cont în EURO RO08RZBR0000060020141038 Titular: PRICOP Elena.

