Gazetarul Cristian Tudor Popescu a intrat într-o polemică jurnalistică, vineri seara, în direct la Digi24, cu Vlad Voiculescu, proaspătul ministru demis al sănătății, pe tema afirmațiilor pe care acesta din urmă le-a făcut în legătură cu raportarea incorectă a numărului de decese de COVID.

Cristian Tudor Popescu: Ați luat în considerare vreun moment posibilitatea ca dvs să greșiți? Dvs și echipa dvs de investigare... Să nu fie așa? Sau n-ați luat în niciun moment asta în considerare?

Vlad Voiculescu: Ați dat exemplu mai devreme cu formule matematice. Dacă ai o formulă pe care o și verifici, la o funcție pe care o și verifici cu anumite exemple - vă spuneam de spitale -, deci nu, nu am nicio îndoială că o diferență există.

CTP: Da, există o diferență. Dar poate să fie de 1-2-3 sau poate să fie de mii. Dvs vă asumați și faptul că este vorba de mii.

V. V.: Am zis că nu poate fi exclus lucrul ăsta.

CTP: Că nu poate fi exclus. Din nou, folosiți această exprimare. Eu vă întreb, dle Voiculescu, vă dați seama cam ce a creat în opinia publică această declarație a dvs. acum?

V.V.: Am urmărit reacțiile de astăzi...

CTP: Nu reacțiile politicienilor, nu a guvernului, nu, a oamenilor care au auzit că se ascund morți, pentru că așa se transmite mesajul. Oamenii care au fost bombardați până acum cu ideea asta, li s-a strigat medicilor „Asasinilor, omorâți oamenii în spitale!”, doamnei Moldovan i s-a strigat „Marș, criminalo!” și acum dvs spuneți că în spitalele din România - așa se duce mesajul în populație - sunt oameni omorâși și ascunși din cifre.

V.V.: Nu, nu se înțelege asta, scuzați-mă! Ceea ce am auzit spunându-se chiar de către unele partide politice este tocmai, mesajul pe dos, mesajul contrar, că de fapt nu există atâți pacienți.

CTP: Bun, atunci e vorba de dictatura medicilor, ăștia de inventează pandemia de COVID ca să ne pună zgardă, ca să ne pună botniță. Așa merge pe dos chestiunea, nu există morți, de fapt, sunt inventați.

V.V.: Sunteți jurnalist, eu cred că trebuie să căutăm adevărul întotdeauna, și nu întotdeauna să ne gândim cum ar fi neapărat bine să arate ceva și să avem pretenția că putem înțelege toate straturile.

CTP: Credeți că este de competența Procuraturii această informație a dvs?

V.V.: Nu, cred că este...

CTP: Nu?!

V.V.: Haideți s-o spunem așa: nu știu. Dar ce spun eu este că metodologia trebuie revizuită și modul în care metodologia este aplicată cu siguranță trebuie, de asemenea, revizuită.

CTP: Dle Voiculescu, afirmația că e vorba de mii de morți care nu au fost înregistrați...

V.V.: Nu e vorba că n-au fost înregistrați. Oamenii sunt înregistrați la nivelul spitalelor. Vorbim despre o statistică la nivel național, care s-ar putea, care e foarte probabil, să fi scăpat anumite cifre.

CTP: Așa ceva nu este o infracțiune?

V.V.: Nu sunt eu în măsură să spun lucrul ăsta.

CTP: Nu e infracțiune așa ceva? Nu trebuie să ancheteze Procuratura? Cui i-ați recomandat să schimbe metodologia de anul trecut? Cine s-o schimbe?

V.V.: Actuala echipă a Ministerului Sănătății ar trebui să facă asta și sunt funcționari publici care...

CTP: Nu, nu, ați recomandat premierului Cîțu, liberalilor, lor le-ați recomandat să schimbe.

V. V.: Este o metodologie făcută anul trecut, asta am indicat și actualul premier, care este ministrul sănătății, ar trebui să aibă grijă ca investigația pornită acum câteva zile să continue mai repede.

CTP: Perfect. Dvs spuneți că raportarea, fie cu rea intenție, fie fără rea intenție, deci e vorba de o greșeală sau de o premeditare, cu diferență de mii...

V.V.: Vă întrerup, nu văd niciun motiv care să justifice această rea intenție, nu văd cine ce ar avea de câștigat din asta.

CTP: Există noțiunea de omor din culpă, care nu presupune intenție. E tot de natura Procuraturii. E vorba de morți care nu au fost comunicați corect populației acestei țări și considerați că asta nu e o infracțiune...

V.V: În spital, există o raportare clară, care merge către ...

CTP: Deci, nu trebuie să existe o anchetă a Procuraturii.

V.V.: Nu pot să spun eu lucrul ăsta. Ce e important pentru noi, pentru guvernul României, pentru noi toți este ca modul în care este gestionată pandemia să fie bazat pe cifre, pe adevăr. Or, nu e prima dată când spun că cifrele trebuie să reflecte realitatea și în cazul acesta, cifrele nu reflectă realitatea.

CTP: Da, dar asta înseamnă mințirea oamenilor, a cetățenilor. Nu înseamnă asta?

V.V.: Și nu trebuie să găsim adevărul?

CTP: Ba da, cu Procuratura sau nu?

V.V.: Cu cine dorește, dar până una-alta, nu trebuie să vină Parchetul să facă niște verificări banale. Lucrurile nu sunt atât de complexe, există o metodologie care trebuie regândită (...)

Am aflat acum nu mai mult de 10 zile. Cu dl. Barna am avut o discuție abia acum câteva zile. Înainte să vorbești cu orice alt decident ar trebui să-și faci temele. Noi n-am apucat să terminăm această investigație, respectiv să vedem, măcar pe o perioadă de trei luni în urmă, care este această diferență. Odată ce avem o dimensiune a acestei probleme, evident că lucrurile acestea trebuie să meargă către vicepremier, premier, președinte. E o problemă serioasă (...)

Claudiu Pândaru: Dacă nu ați fi fost revocat din funcție, ați fi făcut publică această informație?

V.V: Nu, aș fi continuat investigația și odată ce lucrurile ar fi fost finalizate, aș fi făcut publice datele.

Claudiu Pândaru: Și atunci astăzi de ce ați făcut-o?

V.V: Din mai multe considerente. Informația este la dl. Cîțu încă de ieri (...) Am făcut-o publică azi, pentru că sunt deja 10-15 persoane în Ministerul Sănătății care știu lucrurile astea. Am preferat să spun foarte clar că este o problemă de metodologie și cred că trebuie să evităm orice discuție despre o „conspirație”. Nu este nicio conspirație. E o raportare care este făcută corect la nivelul spitalului și care nu a fost corect transmisă mai sus. E o problemă importantă, care trebui verificată cu celeritate și trebuie să vedem care sunt cifrele reale, atâta tot. Mi s-a părut mai responsabil să spun eu lucrurile decât ca informația să fie circulată pe surse și să avem tot felul de suspiciuni și atât eu, cât și actuala echipă de la Ministerul Sănătății să trebuiască să dăm explicații pe un punct sau altul.

CTP: Și a fost mai bine să o spuneți dvs fără să puteți să dați explicații, că nu puteți să aduceți dovezi, nu puteți să aduceți cifre în clipa de față...

V.V.: Cei care sunt în măsură să aducă cifre, să aducă dovezi și să verifice și să ne dea amplitudinea chestiunii sunt în momentul ăsta la Ministerul Sănătății.

CTP: Domnule Voiculescu, ați inundat casa ca să nu ia foc!

Vlad Voiculescu: Nu e adevărat! Iertați-mă, lucrurile sunt clare, problema există. Mai devreme sau mai târziu, lucrurile trebuie corectate. Nu împărtășesc această idee ca adevărul - și v-am urmărit intervențiile, am întotdeauna de învățat - dar aceeași discuție a fost legată și de indicatorii incidenței la nivelul unei localități. Ați spus atunci că nu era momentul, asta ne preocupă acum? Nu există un moment pentru transparență și pentru adevăr din punctul meu de vedere, nu vreau să sune exagerat. Cred că gestionarea pandemiei trebuie să se bazeze pe date și pe opiniile specialiștilor și peste asta vine, într-adevăr, stratul politic, pentru că politicienii trebuie să ia decizii pentru oamenii care i-au votat, dar dacă datele pe care trebuie să-ți bazezi deciziile sunt eronate - și nu spun false, falsificate, n-am spus niciodată asta - fie din cauza unor probleme de metodologie, fie din cauza unor probleme de aplicare a metodologiei, lucrurile astea trebuie rectificate. (...) Ideal, aș fi vrut să termin investigația și apoi să comunicăm ca guvern realitatea și să mergem mai departe. Ascunderea acestui lucru nu este o opțiune.

CTP: Păi, nu-l ascundeați, îl comunicați premierului!

V.V.: Este deja comunicat premierului.

CTP: Deci, nu era ascuns. Se desfășura această investigație, cu știința tuturor organelor, că nu sunteți totuși singur în povestea asta!

V.V.: Este în spațiul public, este articulat, sper că am reușit s-o articulez ca o problemă de metodologie. Altfel, decât să iasă dintr-un cerc relativ mare de persoane care cunoaște deja problema... Experiența mea de la Ministerul Sănătății, și din 2016, și din ultimele luni este că orice părăsea ușa cabinetului meu era în presă în circa 15-30 de minute. Nu am niciun argument să cred că această informație, care e foarte recentă, ar fi rămas...

CTP: Păi, și dacă nu rămânea, era pe surse, era prin presă, nu se știa cine a spus-o, în vreme ce acum, ați spus-o dumneavoastră! În niciun caz n-ar fi stârnit un asemenea efect!

V.V.: Eu cred că trebuie să ne asumăm lucrurile, dacă m-ați fi întrebat, pe surse, eu ce aș fi putut să spun? Să luăm scenariul acesta: cineva afla și mă întreba pe mine astăzi, la prânz, ce spun despre asta.

CTP: Este o investigație în curs!

V.V.: „Ministrul sănătății recunoaște că...”

CTP: Aia e treaba presei să spună asta, dar nu spuneați dvs! Dvs. spuneați: este un subiect în discuție, o investigație în curs.

V.V.: Este modul în care am înțeles...

CTP: Ați spus însă sigur: mii de oameni, n-am nicio îndoială! Asta ați comunicat!

V.V: Am spus că nu poate fi exclus și am spus că da, n-am nicio îndoială că sunt diferențe, dar...

CTP: Bun, e clar! O.K.

