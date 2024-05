„Dacă nu mă operam, ar fi trebuit să-mi taie degetele”

Unele semne și simptome care pot fi puse pe seama vârstei înaintate sau a sedentarismul sunt provocate în realitate de afecțiuni severe, care pot duce la complicații grave. De aceea, este esențial consultul medical, imediat ce apar semnale de alarmă.

Într-o situație de acest fel s-a aflat și Maria, în vârstă de 80 de ani, care se confrunta de mai mult timp cu dureri puternice de picioare. În cele din urmă, s-a programat la o ecografie Doppler, iar medicul cardiolog care a consultat-o i-a spus că suferă de o afecțiune gravă – boală arterială periferică sau arteriopatie obliterantă.

„Medicul mi-a spus că este arterită și că am depuneri de colesterol pe vas și că trebuie să fac arteriografie. Inițial, nu am vrut să o fac. Aveam atunci 80 de ani, m-am gândit ca nu mai are rost, dar am nimerit la un doctor care mi-a spus pe un ton așa de prietenos de ce trebuie să o fac, că altfel o să ajungă să îmi taie degetele de la picioare. M-am speriat și i-am zis fiicei mele: Mă programezi cât mai repede la SANADOR!”, a declarat pacienta.

În arteriopatia obliterantă, depunerile de colesterol și de calciu pe pereții arterelor – de obicei la nivelul picioarelor – îngustează vasele de sânge, afectând sever circulația, astfel încât țesutul nu mai primește suficienți nutrienți și oxigen. Principala manifestare clinică este claudicația, adică disconfortul sau crampele resimțite la picioare în timpul mersului, care dispar în repaus. În lipsa tratamentului adecvat, boala poate duce la complicații severe, inclusiv la necroza țesutului, moment în care singura soluție o reprezintă amputația membrului afectat.

Înțelegând acest risc, Maria s-a programat la consultație la Dr. Rodica Niculescu, medic primar cardiolog, șefa Departamentului de Cardiologie Intervențională de la Spitalul Clinic SANADOR. Pentru că afecțiunea era deja într-un stadiu avansat, tratamentul recomandat a fost aterectomie prin procedura Jetstream. Această intervenție endovasculară, minim invazivă, permite îndepărtarea plăcilor de aterom și de calciu de pe vasele de sânge cu ajutorul unui dispozitiv special, care le fragmentează și apoi le aspiră, restabilind astfel fluxul normal de sânge. Tratamentul are un risc redus de complicații și permite recuperarea rapidă a pacientului.

În cazul Mariei, Dr. Rodica Niculescu a recurs și la o altă procedură de cardiologie intervențională – angioplastie periferică, pentru a monta un stent care să mențină deschisă artera afectată. Ambele intervenții au fost efectuate cu succes în Laboratorul de Cateterism de la Spitalul Clinic SANADOR, iar pacienta s-a recuperat în scurt timp. În prezent, se bucură de o bună calitate a vieții, nu mai are dureri în timpul mersului și vine periodic la control.

„Dr. Rodica Niculescu a fost incredibilă când am cunoscut-o, este foarte prietenoasă, un medic excepțional, calm și pregătit. A vorbit cu mine și mi-a explicat tot ce urmează să facă, m-a încurajat, m-a liniștit și am simțit că nu mai îmi este teamă și că sunt pregătită de intervenție. Eram chiar supărată pe mine că mă gândisem să nu fac această procedură”, își amintește pacienta.

La Spitalul Clinic SANADOR, procedurile de cardiologie intervențională se desfășoară în deplină siguranță, în condiții de asepsie similare unui bloc operator, în Laboratorul de Cateterism Cardiac, singurul din țară care dispune de două angiografe de ultimă generație – Philips Azurion 7. Pacienții primesc asistență medicală de specialitate pe Secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Clinic SANADOR, acreditată ca secție ATI de categoria I, nivel de competență extinsă.