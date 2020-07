De ce nu cred oamenii din Vaslui în COVID-19. Localnică: Noi mulţimea aproape că nu mai înţelegem despre ce e vorba

Declaraţiile iresponsabile ale politicienilor pot pune în pericol sănătatea populaţiei care i-a ales să le reprezinte interesele. Nu demult Dumitru Buzatu bătea cu pumnul în masă la o şedinţă a Consiliului Judeţean pe motiv că nu vrea să poarte mască în spaţiu închis. În satele din Vaslui are destui adepţi, oameni care cred că noul tip de coronavirus este cel mult o problemă a orăşenilor, dacă nu una inexistentă.

Bărbat: E o vrăjeală de-a ăstora mari care sunt la conducere.

Bărbat: Mor oamenii, mor de boala lor, nu că, vai de mine, „coroana” și...

Bărbat: Aşa ceva nu este la noi la Rebricea, aici.

Reporter: Dar vă temeţi de boală, credeţi că există?

Bărbat: Nu mi-e frică de nimic.

Bărbat: Nu-i nimic, e o propagandă! Nu-i nimic!

În satele din Vaslui doar depopularea masivă, ca urmare a plecării tinerilor la muncă peste hotare, face posibilă distanţarea socială. În rest, oamenii o ştiu pe a lor: viaţa merge mai departe fără prea multe schimbări. Cel puţin, atâta timp cât la ei în localitate nu s-a îmbolnăvit nimeni de virusul care face ravagii în toată lumea.

Bărbat: Cuvântul ăsta pante... pantemie, pandemie sau distanţare socială. Vai de mine!

Reporter: Aţi purtat mască din martie, de când a început pandemia?

Bărbat: N-am purtat niciodată! Am fost ieri, că a fost tata în spital, el e cu plămânii, şi l-am externat ieri, l-am adus acasă. Mi-a adus o cucoană: „Ei, ei, măscuţa!”. Ce mai umblaţi cu prostii, măscuţa voastră.

Gicu Cărăuşu este mecanic într-un sat aflat la 10 kilometri de oraşul Vaslui. Ca mulţi alţi localnici e convins că boala e o problemă a celor de la oraş.

Gicu Cărăuşu: La televizor unde deschizi pe toate canalale e covidu, cu statistici, cu asta, dar pe cuvânt vă spun că pe aici pe la noi nu cred că ajunge. În alte părţi unde-s aglomeraţii. Aşa, nu cred. Pe cuvânt, nu prea cred!

Bărbat: O boală care e aşa periculoasă după câtă reclamă i-au făcut ei că e periculoasă, ar trebui să se mai îmbolnăvească şi pe la ţară câte unul, dar la ţară văd că nu se îmbolnăvesc, niciunul.

Toate acestea se întâmplă în județul condus de Dumitru Buzatu care acum o lună şi jumătate a reacţionat nervos la o şedinţă de Consiliu Judeţean când i s-a atras atenţia să poarte mască.

Ședința CJ Vaslui, 21 mai:

Dumitru Buzatu: Vreţi să ne luăm la bătaie, ce vreţi să facem?

Liviu Iacob: Haideți să încercăm și chestia asta.

Dumitru Buzatu: Păi nu o să încercăm. Sunteţi într-un cadru instituţional, nu puteţi să mă obligaţi pe mine dumneavoastră, nu puteţi! Domnul Iacob, m-ați înțeles că nu puteți?



Femeie: Noi mulţimea aproape că nu mai înţelegem despre ce e vorba. Hai să admit cazul, că eu am mai citit poate vreun ziar, dar sunt care nu au citit şi dacă-i spui că are păr, are şi atât. Înţelegeţi dumneavoastră? Păi, n-a zis ăla? Dar nu a verificat ca să ştie. Gradul de cultură. Atâta se pricepe fiecare, atâta pricepe să citească, atâta pricepe să înţeleagă şi n-ai ce-i face.



Dincolo de părerile diverse, un lucru e totuşi cert: judeţul Vaslui se plasează la coada clasamentului la numărul de îmbolnăviri. Sunt mai puţin de 250 de la începutul pandemiei.

Editor web: Liviu Cojan