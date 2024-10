Românii fug de controalele la stomatolog. Suntem la coada clasamentului european în ceea ce privește frecvența vizitelor la dentist. Doar unul din 5 români bifează vizitele anuale, iar 8 din 10 amână programarea la medic. În topul motivelor pentru care nu ajung la un control cu anii se află lipsa banilor, frica și lipsa timpului.

"- Facem curățarea și după aceea facem detartraj, dacă ai nevoie. Bine?

- Caria e mare?

- Nu e așa mare.

"80% dintre români preferă să amâne sau să sară peste vizita la medicul stomatolog atunci când au dureri de dinti și să ia medicamente - asta arată un studiu realizat de Colegiul Medicilor Stomatologi", relatează Bianca Timșa, jurnalist Digi24.

Banii și frica sunt principalele cauze pentru care românii nu merg la dentist.

"Vin din ce în ce mai rar, avem tendința să lăsăm pe ultimul moment când deja doare sau când deja ne pică din gură anumite chestii. Nu are rost să ne ascundem după deget. E vorba de cost, sunt costuri mari, mai ales dacă cineva vrea să își facă toată gura și, la Cluj sau la București, categoric se ridică la câteva mii de euro", spune Botond Szalina, medic stomatolog.

Este recomandată cel puțin o vizită la 6 luni pentru controalele de rutină. Însă, unii dintre români nu ajung la dentist cu anii.

"Nu am fost de ceva timp, de anul trecut, cred. S-ar putea și costurile, pentru că se adună foarte multe pe parcursul unui an", recunoaște o femeie.

"- Amân momentul.

- De ce?

- De obicei amân momentul din cauza problemelor financiare", recunoaște un bărbat.

"- Probabil că am și o frică, poate să fie și chestia asta, dar cam o dată pe an sau când am nevoie. Chiar recent am avut o ches tie de genul acesta, pur și simplu luam niște pastile de durere și am zis că hai că merg mai încolo.

- Ai amânat până în ultimul moment?

- Da, până când chiar nu mai puteam...", spune un alt tânăr.

Stomatologii trag un semnal de alarmă și spun ca obiceiul de a nu merge la dentist ne poate afecta grav sănătatea orală.

Reporter: Bianca Timșa

Operator: Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia