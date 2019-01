Dr. Mihai Craiu avertizează: „O să fie un număr mai mare de copii bolnavi odată cu începerea școlilor”

Este explozie de viroze în mai multe judeţe din ţară, iar gripa ia și ea amploare, deja înregistrându-se primele decese. Unitățile de primiri urgențe sunt pline cu mulți copii cu grave probleme respiratorii, fiind înregistrate zeci de mii de infecţii respiratorii, potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică. Iar lucrurile nu se opresc aici. Doctorul Mihai Craiu, medic pediatru la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului și inițiatorul Spitalului Virtual pentru Copii, a declarat la Digi24 că lucrurile se vor agrava odată cu începerea școlilor.

(VIDEO. Interviu cu dr. Mihai Craiu, realizat marți, 8 ianuarie 2019)

„Explicația este vremea, e rece și e normal să apară foarte multe afecțiuni virale respiratorii în acest sezon. De altfel, vacanța numai a estompat un pic numărul de cazuri. Eu sunt convins că odată cu începerea școlilor o să fie un număr chiar mai mare de copii bolnavi”, spune dr. Mihai Craiu.

Cum ne ferim se viroze și gripă?

În primul rând, ar trebui să avem grijă la manevre elementare de igienă. Adică să ne spălăm mâinile, să ne acoperim tusea sau strănutul cu cotul, nu să punem mâna, iar în cazul în care suntem bolnavi, să purtăm o măscuță de protecție. Ideal - ar trebui să ne vaccinăm împotriva gripei și aceasta poate fi făcut foarte simplu la medicul de familie, în cazul în care suntem sănătoși, sau poate fi făcut la cerere în cadrul unei unități spitalicești. Există o mulțime de vaccinuri antigripale disponibile, toate la fel de eficiente și care sunt extrem de sigure și eficace.

Când e cazul ca un părinte să meargă la doctor sau la spital cu un copil care prezintă simptomele unei viroze respiratorii?

E de spus că e o boală care seamănă cu gripa, așa-numita influenza like illness, are febră înaltă, tuse, strănut, curge nasul, stare generală de rău, mai ales dureri de mușchi și oase. Și acești copii încep să fie brusc bolnavi. Au o foarte scurtă incubație de la primele semne până când realmente apar bolnavi. Acești copii, mai ales dacă au vârsta sub 5 ani sau dacă au o boală cronică asociată, ar trebui imediat consultați, deoarece medicația specifică este cea antivirală, și nu administrarea de antibiotice.



Există soluția testelor rapide, care precizează diagnosticul de gripă în câteva minute de la recoltarea unui banal exsudat. Opțiunile există, numai că trebuie să vină părintele cu copilul la medic.

Este obligatoriu ca părinții să se prezinte cu copiii la medic? Există tendința să fie tratați acasă, cum le-a mai spus medicul data trecută...

Există un grup special de copii care trebuie neapărat să fie prezentați la medic. Aceștia sunt copiii de vârstă foarte mică. Center for Disease Control spune că la un copil sub 5 ani ar trebui consult la medic, iar la unul sub 2 ani este obligatoriu consultul la medic.

Cei care au boli cronice asociate, boli cardiace, respiratorii, adică copiii care anterior gripei NU erau sănătoși trebuie neapărat consultați, întrucât fac rapid complicații.

Ce trebuie să știe părinții sceptici în privința eficienței unui vaccin antigripal?

Administrarea vaccinului antigripal scade la jumătate numărul de complicații serioase ale gripei. La copiii care erau anterior sănătoși se reduce cu două treimi numărul de spitalizări și de afecțiuni amenințătoare de viață. Singura speranță a de a preveni complicațiile ce ne aduc în spital sau ne pun realmente viața în pericol este vaccinarea antigripală. De ce? Pentru că se produc anticorpi specifici împotriva gripei, respectiv a principalelor tulpini circulante, care sunt identice în toate vaccinurile folosite în anul respectiv. În toate tipurile de vaccin sunt exact aceleași tulpini incluse, de aceea nu contează produsul pe care îl folosim câtă vreme este autorizat pentru vârsta respectivă.

Bolile respiratorii nu se vindecă numai cu aerosoli

În pofida convingerii populare - care e foarte solidă - în ceea ce privește aerosolii, imensa majoritate a părinților români cred că bolile respiratorii se vindecă numai cu aerosoli. Nu e tocmai așa. Lucrul cel mai important este să fie consultat copilul de medic, iar acesta trebuie să hotărască dacă pacientul beneficiază de medicație inhalatorie sau nu.

În cazul gripei, este de spus că rareori e necesară administrarea de medicație nebulizată, numai pacienții care au alte boli anterior gripei și care se agravează cu componentă obstructivă ar putea să folosească medicație inhalatorie.

În rest, antiviralele specifice, antitermicele specifice, o bună hidratare și izolare la domiciliu, aceste sunt soluțiile.

Cum îmbrăcăm copiii când e ger? Acoperim cu fularul și nasul, și gura sau trebuie să fie numai la gât?

Depinde foarte mult de cum e copilul. Un copil anterior sănătos ar trebui să nu aibă niște precauții suplimentare. Așa cum noi putem să respirăm liniștiți în aerul rece, așa ar putea și un copil anterior sănătos să o facă.

În cazul în care este un copil care are o sensibilitate respiratorie sau e convalescent de o boală anume, acută, cred că varianta cea mai prudentă este evitarea ieșitului în frig extrem.

