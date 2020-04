Mărturia sfâșietoare a unei paciente cu coronavirus din Suceava: „Nu aveam nici măcar cu ce să luăm medicamentele”

Criza prin care trece în prezent Suceava s-a produs și din cauza indiferenței, o spune o pacientă infectată cu coronavirus. Femeia a declarat la Digi24 că nu a fost testată la timp, deși le-a tot spus medicilor că are simptomele bolii. Pacienta a mai spus că după internare nu a avut în spital nici mâncare, nici medicamente, nici asistență medicală.

„Am fost internată, dar până a două zi seara nu am văzut niciun medic! O singură asistentă a venit plângând și spunea: Doamnă, nu mai putem. Nu mai putem, așa ceva nu se mai poate. Plâng și pentru dumneavoastră, plâng și pentru mine. Sunt singură pe întreg spitalul ăsta și n-am cui să-i spun. Toată lumea strigă după mine și avem o singură doamnă doctor, care e și la testări și la internări. Tot cu ea comunic dacă cuiva i se face mai rău decât este, să-mi spun ce pot să fac pentru fiecare. Iar eu nu mai pot. În următoarea seară o început să ne dea medicamentul ăsta, Kaletra, și aveam niște reacții foarte dureroase la stomac din cauza lui. Ca să fie completă toată problema nu primeam nici mâncare. Micul dejun n-a mai ajuns, într-o zi numai ceaiul, într-o zi deloc. Nu aveam nici măcar cu ce să luăm medicamentele și apa ni se termina. Nu au mai dat voie la nimeni de acasă să se apropie de spital, să ne aducă, absolut nimic. Nici hârtie igienică nu aveam la toaletă și boala asta aduce vomă, diaree, nu vreau să vă spun că trăgeam apa de la toaletă cu o sârmă”, a spus Pansela Bușcă, pacientă internată cu COVID-19 la Spitalul Județean de Urgență Suceava.

„Doamna doctor ne-o spus așa: Sunteți câteva persoane pe tot spitalul ăsta, am urmărit cumva evoluția dumneavoastră și am văzut că mergeți spre bine. Nu vă scoatem cu forța, dar dacă dumneavoastră vreți să plecați și să continuați tratamentul în izolare, acasă, noi putem să vi-l dăm și puteți chiar să fiți puțin mai în siguranță decât aici. Dacă vreți, puteți completa declarațiile astea pe propia răspundere că o să stați izolați, și n-o să ieșiți de acasă și o să fiți contactat de DSP după perioada de tratament, ca să puteți repeta testul”, a adăugat ea.

Detalii revoltătoare din ancheta declanșată la Spitalul Județean din Suceava, unde sute de medici și pacienți s-au îmbolnăvit de COVID-19. Procurorii vorbesc despre teste făcute cu prioritate unor persoane care nu aveau neapărat nevoie de ele, în timp ce probele recoltate unor angajați ai spitalului nu au fost înaintate către laboratoare specializate. Mai mult, persoane testate pozitiv nu ar fi fost internate în fapt în secţia de boli infecţioase a spitalului.