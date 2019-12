Medicul Mircea Beuran, la Digi24: Pacienta era un caz critic, la rugămintea unor colegi am intrat și am operat

Medicul Mircea Beuran a reiterat la Digi24 că nu se afla în sala de operație atunci când o pacientă a luat foc , la Spitalul Floreasca, din cauza unei manevre chirurgicale greșite. Pacienta era „un caz oncologic foarte critic”, iar nimeni nu a vrut să-și asume niciun risc în privința ei, spune medicul chirurg, care amintește de factorul uman a jucat un rol important în decizia lui de a intra să o opereze pe femeie. Mircea Beuran a menționat, de asemenea, că „nimeni nu a vrut să mușamalizeze” cele întâmplate.

Întrebat de ce apare doar semantura lui pe protocolul operator, medicul Mircea Beuran a explicat că, deși au mai fost doi chirurgi la intervenție, regula este ca cel cu grad cel mai înalt să pună parafa.

„Eu am intrat în programul operator după ce trecuse evenimentul cu arsul si pacienta fusese mutată dintr-o sală în altă țară. Echipa am găsit-o șocată, speriată de evenimentul respectiv. Am continuat operația operația și am finalizat-o.(...) Am parafat protocolul operator. Au exista încă 2 chirurgi. Aceștia au fost acolo. Regula este ca cel cu grad cel mai mare - operând și finalizând operația am pus această parafă. Lipsa de parafă nu înseamnă ca nu sunt trecuți, ei (cei doi chirurgi n.r.) sunt trecuți”, spune medicul Mircea Beuran, la Digi24.

„S-a început intervenția chirurgicală, nu era o problemă să fiu neapărat acolo. Era o bolnavă pe care eu am operat-o în urmă cu o săptămână. Un caz foarte critic, un caz oncologic, pe care nu a vrut nimeni să-și asume niciun risc. La rugămintea unor colegi am intrat și am operat. A făcut o complicație severă, o hemoragie. Atâta timp cât m-am deplasat eu trecuse evenimentul. Se poate verifica foarte bine venirea mea în spital pentru că sunt camere și la intrarea în spital, există protocoale de terapie intensivă. Plus că imediat după terminarea intervenției am luat legătura cu coordonatorul blocului operator, cu familia. Nu a căutat nimeni nici să mușamalizeze, nici să ascundă”, explică medicul.

„O echipă tehnică trebuie să facă o evaluare a aparatului, nu e un caz singular. Se cunoaște și în literatura de specialitate, sunt sesiuni în congrese la care discută”, adaugă Mircea Beuran.

Medicul a povestit că a mai avut un eveniment asemănător, în urmă cu mulți ani. „În afară de un singur eveniment care a fost o arsură de placă, nu am avut. E o altfel de arsură, nu e o arsură prin foc. Am raportat, bineînțeles. E un lucru vechi, de ani de zile”.

„Faptul că am intrat la un bolnav atâta de sever, la care nimeni nu a vrut să intre, eu cred că factorul uman e important, mai ales că e vorba de un eveniment care se putea întâmpla oricând, oriunde pe lumea asta”, spune medicul Mircea Beuran.

O pacientă a fost arsă pe masa de operații la Spitalul Floreasca din Capitală, pe 22 decembrie, după ce un chirurg ar fi greșit substanțele de dezinfecție, iar la contactul cu electrocauterul, pielea femeii a luat foc. Anunțul a fost făcut de deputatul Emanuel Ungureanu.

