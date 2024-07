Harta neagră a incidenței cazurilor de tuberculoză. Familii întregi se îmbolnăvesc, iar aparatura modernă stă în cutii, sub cheie

România are cei mai mulți bolnavi de TBC din Europa și cu toate acestea își permite să dea cu piciorul la aparatură modernă cu care ar putea diagnostica pacienții. Am fost ajutați cu bani de la Fondul Global cu care să reducem incidența acestei boli periculoase, dar ce am cumpărat ținem sub cheie. Urmăriți un nou episod din Pacient în România.

România ocupă primul loc în Uniunea Europeană pe harta neagră a incidenței cazurilor de tuberculoză. Am înregistrat al treilea an de creștere. Sunt familii întregi care ajung la spital cu acest diagnostic crunt, pentru că nu se face prevenție.

"Au luat de la școală, de la grădiniță și exact așa mi s-a întâmplat și mie și acuma mi s-a redeschis boala din nou și ar trebui să vin aici să mă internez ca să pot să fie OK, să urmez tratamentul și să-mi fie mie bine", spune o femeie care s-a îmbolnăvit și ea, și cele două fete, în vârstă de 2 și 8 ani.

O altă mare problemă este răspândirea bolii în comunitățile consumatorilor de droguri.

Pacient la Institutul "Marius Nasta": "TBC-ul a început să se răspândească deodată. Nu știu de ce, dar la majoritatea consumatorilor deoarece noi nu ne tratăm între noi și nu purtăm mască. Numai aici am avut patru prieteni și unu a murit, un băiețaș, prieten în cartier, acuma câteva zile a murit."

Aparatele de radiologie cumpărate de statul român ar fi trebuit folosite în aceste comunități, dar și în județele de la graniță, acolo unde se află mulți imigranți ucraineni. Scopul principal este depistarea bolii în zonele unde oamenii nu au acces facil la medic. Botoșani, Iași, Vaslui, Tulcea și Maramureș sunt județele care ar fi trebuit să se bazeze pe aceste aparate portabile de radiologie pentru care statul a obținut de la Fondul Global 150 de mii de euro.

Mădălina Dragoș, medic primar pneumolog: "Pe noi ne-ar ajuta să mergem în comunitate, în loc să se deplaseze pacienții cu sutele de kilometri se sau zecile de kilometri. Că Maramureș e un oraș întins, ne-am duce noi în colectivități, inclusiv la țară, în comunitățile defavorizate".

Județul Maramureș, acolo unde un astfel de aparat de radiologie sta în cutie, este un pol al tuberculozei în România.

Mădălina Dragoș, medic primar pneumolog: "Aparatul de radiologie a fost repartizat spitalului nostru la începutul anului 2023 și de atunci nu a fost folosit niciodată. Motivul pentru care nu poate fi utilizat este că nu are autorizație de la CNCAN, autorizație de funcționare."

Ștefan Răduț, președinte al unei Asociații de Pacienți: "E tragic că le ținem în cutie și nu le folosim. Pot diagnostica o grămadă de oameni în acele județe, nu neapărat cu TBC, orice boală pulmonară."

Ministerul Sănătății este cel care trebuie să se ocupe de documentele necesare pentru obținerea acreditării acestor aparate. Ministrul spune că nu știe unde s-a blocat toată procedura.

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății: "O să verific situația, să găsim o finalitate cât mai rapidă și de instalare, pentru că până la urmă, screening-ul, tuberculoză este unul dintre elementele care nu numai că e important pentru pacienții care sunt depistați, dar previne și răspândirea."

Digi24 a intrat în posesia corespondenței dintre angajații Ministerului Sănătății și Comisia pentru Controlul Activităților Nucleare. Ultima discuție a fost la începutul acestui an, când ministerul a fost informat că trebuie să pună la dispoziție mai multe documente pentru acreditare și că aceste aparate au fost cumpărate de la un furnizor neautorizat de CNCAN. Nici până astăzi, Ministerul Sănătății nu a depus solicitarea de acreditare.

Și în timp ce aparatura stă în cutii, medicii spun că sunt probleme mari și cu lipsa de personal. În programul național de tuberculoză sunt aproape 800 doctori, dar distribuiți inegal în țară. Unii dintre ei chiar au ieșit din program.

Dragomir Cristina Antonela, medic primar pneumolog: "Suntem puțin medici care suntem incluși în programul național de diagnostic și control al tuberculozei și practic nu reușim să acoperim necesarul la nivel național. La nivelul laboratoarelor există de asemenea un deficit atât la nivelul laboratoarelor de bacteriologie, cât și cele de radiologie."

Cristi Popa, medic primar pneumolog: "Nu am mai prelungit contractul de lucru pentru că activitatea medicală este foarte intensă și nu am timpul necesar să-mi dedic și acestor activități programatice, dar continui să tratez bolnavi de tuberculoză."

România are pe hârtie o strategie națională pentru controlul tuberculozei, dar în realitate, situația nu e deloc în control. Avem cea mai mare rată de îmbolnăvire din Uniunea Europeană, inclusiv în rândul copiilor.

Incidența în România este de 48 de cazuri la 100.000 de locuitori, în creștere față de 2022 și 2021. Anul trecut au fost aproape 10.000 de cazuri, jumătate la copii.

Medicii trag un puternic semnal de alarmă atât pentru autorități, cât și pentru populație, care trebuie să conștientizeze pericolul acestei boli și să meargă la medic încă de la primele simptome.

Lucica Dițiu, director executiv Stop TBC: "E o boală cu transmitere aeriană. Infectează un om bolnav, care nu e diagnosticat și tratat la timp. Poate infecta până la 15-20. În plus, este o boală pentru care avem tratament. Avem, da, diagnostic, avem prevenție, avem de toate, dar ce nu avem într-adevăr, este atenția liderilor în majoritatea țărilor și nu avem, evident, finanțare."