„Pentru mine exista o singură soluție - operația! Dar am reușit fără bisturiu”

Dezvoltarea tehnologiilor medicale a permis ca în prezent multe dintre afecțiunile care au indicație pentru tratament chirurgical să poată fi tratate și prin proceduri neinvazive. Însă, pentru ca pacientul să fie eligibil pentru astfel de soluții, este foarte important ca boala să fie descoperită din timp.

Paul este unul dintre pacienții pentru care controalele medicale fac parte din rutină, conștient fiind de importanța lor. În 2016 a fost diagnosticat cu adenom de prostată, o afecțiune care, netratată, poate avea consecințe neplăcute, precum retenție sau incontinență urinară, strictura uretrală sau chiar insuficiența renală acută.

Pacientul venea în fiecare an pentru control și pentru efectuarea ecografiei de prostată la Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urologie și coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă la Spitalul Clinic SANADOR. Totul părea să meargă bine, până în toamna anului 2023, când medicația prescrisă nu a mai fost eficientă, deși doza recomandată era cea corectă.

Noile investigații au arătat că prostata își mărise atât de mult dimensiunea încât era necesar un alt tip de tratament pentru adenom. Soluția propusă de Conf. Gîngu a fost terapia Rezum - o intervenție fără bisturiu, fără incizii, printr-o tehnică nouă, modernă, care utilizează vapori de apă pentru distrugerea țesutului hiperplazic. Pacientul nu a mai stat pe gânduri și a acceptat tratamentul.

„Când Conf. Gîngu mi-a comunicat că trebuie efectuată această intervenție, nu am ezitat. Pentru problema medicală pe care eu o aveam exista o singură soluție și anume operația. Ca tip de operație, eu cunoșteam două variante: intervenția clasică și cea laparoscopică. Medicul mi-a spus că există o procedură nouă, REZUM, apărută de șase ani în Franța și de trei ani în România. REZUM este o terapie cu vapori de apă, neinvazivă, ce nu implică tăieturi, lucru care mi-a plăcut. Nu am pus niciodată la îndoială soluția recomandată de medic. Am aflat cu mare bucurie că îndeplinesc condițiile pentru efectuarea acestui tip de intervenție, fiind anumite criterii conform cărora pacientul este declarat eligibil sau nu”, povestește Paul.

Ablația cu vapori de apă REZUM a fost realizată de Conf. Dr. Constantin Gîngu la Spitalul Clinic SANADOR. Procedura a decurs fără probleme și s-a încheiat cu succes, iar pacientul s-a recuperat cu ușurință. În prezent, Paul se simte bine, revine periodic la control și se bucură de o bună calitate a vieții.

„Conf. Dr. Constantin Gîngu mi-a explicat mereu tot. A venit la mine după operație și mi-a transmis că totul a decurs normal și că intervenția are o rată de succes de aproape 100%. După intervenție am avut dureri, dar tratamentul administrat la recomandarea medicului și-a făcut repede efectul. A doua zi am fost trimis în rezervă, iar în aceeași zi am fost externat”, spune pacientul.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu afecțiuni ale prostatei au acces la cele mai moderne metode de tratament. Adenomul de prostată poate fi tratat cu succes și prin metode nechirurgicale, precum embolizarea sau ablația, în funcție de indicația stabilită. În cazul unui cancer de prostată, tratamentul chirurgical poate fi realizat clasic, deschis, sau minim invaziv, prin prostatectomie robotică sau laparoscopică.

Operațiile și procedurile neinvazive indicate pentru afecțiunile prostatei sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR într-unul dintre cele mai moderne blocuri operatorii din țară, în condiții de siguranță deplină. Postoperator, pacienții primesc îngrijiri avansate în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă, acreditată ca Secție ATI de categoria I – nivel de competență extinsă.