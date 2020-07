Acum, când medicii sunt disperați că nu mai găsesc locuri în spitalele-suport COVID-19, când locurile la ATI sunt supraaglomerate și se eliberează de cele mai multe ori doar prin deces, acum când cadrele medicale strigă că au ajuns la epuizare, România bifează creșteri pe linie și intră zilnic pe lista neagră a tot mai multor țări din Europa.

Șase săptămâni în care ne-am pierdut busola

România se pregătește să intre în a 30-a săptămână de la primul caz COVID-19 confirmat. O perioadă în care am trecut deja de 44.000 de persoane confirmate din care, din păcate, aproape 2.200 au murit. Săptămâna care tocmai s-a încheiat, a “29-a” (20-26 iulie) va rămâne, cel puțin pentru moment, cu cele mai multe recorduri negative doborâte. În mod cert este cea cu cele mai multe cazuri noi: 6.659!

În această ultimă săptămână au fost 4 zile în care a fost doborât recordul de noi cazuri. Am trecut de 1.000 de infectări miercuri și am urcat până la 1.284 sămbătă!

De la 22.000 de cazuri la dublu, în nici 6 săptămâni

Dacă în iunie nu am avut mai mult de 2.600 de cazuri în plus într-un interval de 7 zile, lucrurile par să fi scăpat de sub control în iulie. Ambele „curbe” (număr total și număr de cazuri noi pe săptămână) sunt ascendente!

Creșterea este una continuă, de la o săptămână la alta și începe din săptămâna “23” (08-14 iunie), adică imediat după deschiderea plajelor, a teraselor, practic a sezonului estival. De alfel, Brașov, Constanța – județe turistice prin definiție, au intrat într-o creștere galopantă de noi infectări după începerea sezonului la munte și la mare.

După CCR, potopul! Triplare de cazuri săptămânale în iulie

Important de luat în calcul este începutul lunii iulie, mai exact 2 iulie, când CCR a desființat practic ordinul Ministrului Sănătății cu privire la carantina și izolarea persoanelor confirmate cu SARS-CoV-2. Până când noua lege a fost promulgată au trecut 20 de zile, timp în care aproape 1.500 de pacienți confirmați s-au externat la cerere din spitale, iar alți 3.000 au refuzat internarea. Efectele se văd (și) în cifrele de mai sus. De trei ori mai multe cazuri în ultima săptămână din iulie față de finalul lui iunie!

Creștere săptămânală, în medie, de 21%

Așa cum se vede și în grafic, ultimele trei săptămâni au fost cele care au băgat spaima în autorități. De la o săptămână la alta creșterea numărului de cazuri a fost și de 29%! Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru și premierul Ludovic Orban au evitat să spună cu subiect și predicat dacă Guvernul ia în calcul revenirea la starea de urgență, dar au anunțat calculul care ar putea duce la acest scenariu: dacă vom înregistra 10.000 de cazuri noi într-un interval de 5 zile! Suntem la 2-3 săptămâni de acest scenariu, dacă lucrurile evoluează în același ritm ca acum! Vestea “bună”, dacă putem spune așa, este că am trecut de la 28% la 22% creștere săptămânală.

La asta se adaugă intrarea în vigoare a legii carantinei și izolării care ar trebui să îi scoată din comunitate pe românii confirmați cu SARS-CoV-2, ceea ce ar putea reduce numărul de cazuri active. În plus, acolo unde au fost depistate focare (mai mult de 3 cazuri la 1.000 de locuitori) s-a introdus deja măsura izolării localităților respective. Ar fi o barieră în plus în combaterea răspândirii bolii.

Bucureștiul, la capacitate maximă

Și Capitala a bifat câteva premiere nedorite. A urcat pe primul loc în țară la numărul de îmbolnăviri, cu peste 5.100 de cazuri. În plus, vineri spitalele au atins capacitatea maximă, atât în ceea ce privește paturile pentru cazurile ușoare și medii, cât și cele de la ATI. De altfel, un pacient aflat în stare gravă a fost transportat cu elicopterul la Craiova pentru că în București nu mai erau locuri disponibile.

La nivel național, săptămâna care s-a încheiat a consemnat și cel mai mare număr de bolnavi în ATI: 351!