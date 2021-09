Scandal în fața Serviciului de Ambulanță Timiș, după ce o îngrijitoare a refuzat să se testeze anti-COVID: „Este discriminare, abuz”

A fost scandal în fața Serviciului de Ambulanță din Timiș: o angajată nevaccinată a refuzat să se testeze anti-COVID-19, înainte de a intra în instituție. Iar acum, acuză conducerea că nu este lăsată să își facă treaba.



Mirela Păun - angajat SAJ Timiș: Atâta sunt de josnici. Am zis: plec frumos. Desfaceți-mi contractul de muncă. Nu, atunci pleacă acum, te scoatem așa fără, au chemat jandarmeria să mă scoată, au tras de mine să mă scoată afară din unitate.

Femeia lucrează la Serviciul de Ambulanță Timiș ca îngrijitoare. Pentru că nu e vaccinată, conducerea instituției i-a cerut să se supună unei testări Covid. A fost momentul în care a început scandalul.

Mirela Păun - angajat SAJ Timiș: Nu accept, este o discriminare, este un abuz. Sunt sănătoasă, nu am simptome, chiar nu vreau să mă supun acestui test. Ori te vaccinezi, ori te testezi, ori nemotivat. Pleci acasă nemotivat. Am spus nu accept niciuna. Eu am venit să lucrez, nu plec nemotivat, defaceți-mi contractul de muncă. Și îmi spuneți acolo motiv pentru că nu mă testez.

Tot personalul nevaccinat de la Serviciul de Ambulanță Timiș se supune acestei reguli.

-Acum trebuie să ne testăm, astea sunt regulile și eu mă supun. De câte ori trebuie să ne testăm ca să ne protejăm și să-i protejăm pe ceilalți.

Conducerea a rămas fermă pe poziții.

Iancu Leonida - director SAJ Timiș: Medicii, asistentele se conformează. Ea, vezi Doamne, nu, și face și circ. Vrea să se testeze, lucrează. Nu, nu.

Editor : A.P.