Protest, joi după-amiază, în Timișoara. Peste 200 de medici, asistente, dar și mame au mărșăluit pe străzi, după ce orașul a rămas cu o singură maternitate de stat. O altă unitate sanitară stă închisă de peste o lună, după ce o bucată de tencuială s-a prăbușit în secția Neonatologie. Pacientele au ajuns să se lupte pentru un loc în maternitatea rămasă deschisă sau să nască la privat, dacă își permit. „Nimeni, niciun răspuns, nimic”, se plâng cadrele medicale.

Peste 200 de oameni au participat, joi după-amiază, la marșul organizat pe străzile Timișoarei.

Mihai Vălușescu, jurnalist Digi24: Protestatarii trec prin Piața Maria. Aceștia au pornit de la Maternitatea Odobescu din Timișoara și se îndreaptă către primărie să ceară socoteală autorităților.

Liderii de sindicat au discutat cu autoritățile locale, în timp ce oamenii au scandat în fața instituției. Medicii, asistentele și infirmierele spun că s-au săturat de promisiuni și că vor o rezolvare rapidă a situației.

Protestatară: Am făcut o facultate, am făcut o specializare, nu avem nimic. Sunt atâția medici care nu au cabinete private și trebuie să lucreze să își desfășoare și ei activitatea undeva, nu? Nu se poate așa ceva! Nimeni, nimeni, din nicio parte, niciun răspuns, nimic.

Protestatară: Gândiți-vă, în clădirea asta se nășteau între 350 și 400 de copii pe lună. Acum nu știm ce se întâmplă cu femeile astea, sunt redirecționate spre alte orașe sau spre clinicile private, cele care își permit.

Gabriela Olariu lucrează la Maternitatea Odobescu din Timișoara de aproape 40 de ani. Cu lacrimi în ochi, povestește că nu se aștepta ca spitalul să se închidă vreodată.

Dr. Gabriela Olariu, șef Clinică Neonatologie Maternitatea Odobescu Timișoara: În '92, am avut toate actele depuse să plec din țară, bursă, tot ce vreți. Și locuință am avut și am rămas. Pentru ce? Să își bată joc de noi?! Nu este uman ca acești copii să nu aibă unde să se nască. Sunt povești restul...

Autoritățile locale, în subordinea cărora este Maternitatea Odobescu, promit că situația se poate rezolva într-o lună.

Ruben Lațcău – viceprimar Timișoara: Suntem, în acest moment, destul de avansați și, probabil, la sfârșitul acești luni vom avea o soluție clară și vom putea să începem luna viitoare relocarea într-o nouă locație.

Reporter: Toți medicii sunt plătiți?

Ruben Lațcău – viceprimar Timișoara: Toți medicii sunt plătiți, care sunt angajați, în mod evident, și care au fost relocați și remutați.

Maternitatea Odobescu s-a închis la sfârșitul anului trecut, după mai multe incidente în care bucăți de tencuială au căzut lângă sala de nașteri și într-un grup sanitar. Expertiza făcută de autorități arată că acea clădire nu mai este sigură pentru desfășurarea actului medical.

reporter: Mihai Vălușescu

operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia