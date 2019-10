Un bărbat din Huși a ajuns la spital, iar medicul i-a spus că va muri a doua zi. Ce s-a întâmplat cu el

Anchetă la spitalul din Huşi, după ce familia unui pacient s-a plâns de comportamentul unui medic. Oamenii susțin că, fără să-i fi făcut vreo analiză, doctorul i-ar fi spus bolnavului că are metastază și doar puțin timp de trăit. Din acest motiv ar fi refuzat să îl trateze. Transferat la Vaslui, bărbatul care suferea de o boală respiratorie a fost operat și se simte mult mai bine.

Pe 25 septembrie, la 23:30 Nicolae Caraman a ajuns la spital dus cu ambulanţă şi însoţit de sora şi vecina sa. Avea insuficienţă respiratorie. Lucrurile, însă, păreau mult mai grave, iar medicul care l-a preluat a pus deja un diagnostic, fără însă, prea multe analize.

Rodica Caraman, sora pacientului: „Ne-a spus din start că e în metastază şi că nu are rost să îl ţină acolo pentru că până dimineaţă oricum va muri. Că respiră foarte greu şi de aia a zis că e în metastază şi nu are rost să stăm şi noi acolo pentru că nu are nici o şansă. De fapt, condamnat la moarte.”

Mai mult, spun sora şi vecina, doctorul ar fi spus că nu mai are mult de trăit chiar de faţă cu pacientul.

Rodica Caraman, sora pacientului: „Am mers împreună la camera de gardă unde era deja pus în perfuzie fratele meu şi a spus de faţă cu el: «ce să fac cu el acum? Nu am ce să îi fac. Vedeţi în halul în care e nu mai respiră, nu nimic, până dimineaţă moare».”

Anca Toma, martor: „În loc să te încurajeze, în loc să spună lăsaţi-l că e pe mâini bune, vom vedea ce se întâmplă până mâine dimineaţă.”

Spitalul Municipal Huşi nu are unitate de primiri urgenţe, ci o cameră de gardă, iar clinică de ORL nu există. Bărbatul avea nevoie de un specialist ORL, iar familia a cerut transferul la Vaslui, transfer care s-a făcut în ziua următoare, la şase dimineaţa. Acolo, bărbatul a fost dus în sala de operaţie.

Rodica Caraman, sora pacientului: „După primele analize care i s-au recoltat de la Vaslui eu am întrebat-o pe doamna doctor: doamna doctor, vă rog frumos, vreau să ştiu e în metastază da sau nu. Şi a zis: dar cine v-a spus că e în metastază. Şi am zis doamna doctor de la Huşi, doamna doctor Dumitrache. Şi a zis că nu e în metastază.”

În urma operaţiei, starea pacientului s-a ameliorat simţitor. Acesta suferă de o boală cronică respiratorie, dar în niciun caz nu se află într-un stadiu terminal.

Familia a depus sesizare scrisă la spital, iar conducerea unităţii a anunţat că va face o anchetă internă.

Lucia Rotaru, managerul Spitalului Municipal Huşi: „Familia mi-a declarat nişte lucruri care, dacă sunt adevărate, nu-şi aveau rostul. O discuţie care nu era OK. Eu o să îmi fac ancheta. Am să mă duc la camerele de luat vederi să văd dacă am înregistrat şi audio. Acolo e cea mai bună dovadă. Nu mai merg nici vorbele lor, nici vorbele medicului. E o anchetă pe care trebuie să o fac. Trebuie să iau puncte de vedere, trebuie să iau note explicative şi trebuie să iau măsuri dacă e aşa.”

Răspunsul la anchetă va fi dat în 30 de zile. Nu este, însă, primul caz în care pacienţii se plâng de medicii de la Spitalul Huşi. Unul dintre cazurile care au zguduit unitatea medicală s-a întâmplat în 2014. Atunci o fetiţă de doar patru ani a murit, după ce medicul i-ar fi administrat un antibiotic, fără testare alergologică.