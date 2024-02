Tânăr de 24 de ani, prins de poliţişti conducând o maşină sub influenţa a trei tipuri de droguri

Un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost prins de poliţişti la volanul unei maşini, în timp ce se afla sub influenţa a trei substanţe psihoactive.

Incidentul a avut loc pe o stradă din municipiul Huşi, unde poliţiştii aflaţi în serviciul de patrulare şi supraveghere trafic rutier au depistat şi oprit pentru control autoturismul condus de tânăr.

„În urma testării conducătorului auto cu aparatul din dotare, au reieşit indicii cu privire la posibila prezenţă a trei substanţe psihoactive. Menţionăm că aceasta nu reprezintă probă în cadrul dosarului penal, persoana fiind condusă la Spitalul Municipal Huşi, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului substanţelor interzise”, au transmis, marţi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, potrivit Agerpres.

Poliţiştii continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Huşi, în vederea stabilirii şi probării întregii activităţi infracţionale a bărbatului, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Editor : Liviu Cojan