Scandal iscat de noul logo al stațiunii Mamaia. Primăria anunță că renunță la el, la doar o zi după ce a fost prezentat

Deși abia lansat, logo-ul stațiunii Mamaia nu mai apucă să vadă lumina zilei. Autoritățile din Constanța anunță că nu îl vor mai folosi, după scandalul izbucnit în presa locală.

Jurnaliștii au susținut că ar fi fost vorba despre un contract de 16 mii de euro, deși putea fi descărcat de pe un site de profil cu mai puțin de 20 de euro. În plus, pentru că este ușor accesibil oricui din lume, seamănă izbitor cu cel al altor destinații internaționale de vacanță.

Autoritățile locale susțin că, de fapt, logo-ul ar fi costat doar 800 de euro, iar restul banilor din contractul de 16 mii de euro ar fi fost alocați de firma contractată pentru alte servicii. Potrivit publicației dobrogealive.ro, firma vizată, din Cluj Napoca, a recunoscut că a descărcat imaginea de pe o platformă online.

Organizaţia de Management al Destinaţiei Mamaia-Constanţa a anunţat sâmbătă că renunţă la logo-ul propus, precizând că Mamaia nu poate avea un brand turistic similar cu un complex rezidenţial din Spania.

''Referitor la similitudinea dintre logo-ul propus pentru promovarea staţiunii Mamaia şi alte branduri turistice facem următoarele precizări: În primul rând le mulţumim tuturor celor care au sesizat similitudinea. Tocmai din acest motiv am comunicat public forma brandului. Valoarea logo-ului nu este de 16.000 de euro, ci de 800 de euro, aproximativ 5% din contract. Restul fondurilor sunt alocate către alte produse şi servicii. Brandul înseamnă mult mai mult decât exprimarea sa grafică'', se arată într-un comunicat al Primăriei Constanţa.

Potrivit sursei citate de Agerpres, OMD nu a efectuat încă nicio plată din acest contract.

''Procesul de selecţie a logo-ului a cuprins mai multe etape. Am vizualizat mai mult de 9 variante. Am ales una. Din păcate, nu am avut capacitatea necesară de a căuta în diverse surse dacă forma este originală sau nu. Am apelat la profesionişti, tocmai din acest motiv. Reluăm procesul de selecţie în cazul logo-ului, păstrăm cromatica. Vom aproba această decizie în următoarea şedinţă AGA. Contăm pe sprijinul publicului şi al presei, pentru că ne dorim cu toţii acelaşi lucru: un brand atractiv şi original pentru Mamaia'', a transmis sursa citată.

Vineri, a fost prezentat public noul logo al staţiunii Mamaia.

''Noul logo, conceput într-o estetică minimalistă, încorporează simboluri emblematice ale destinaţiei, reinterpretate cu o abordare actuală. Culorile răsăritului de soare din mare au fost alese ca reprezentative pentru imaginea staţiunii, astfel noul brand va fi reprezentat printr-o îmbinare de oranj, galben, albastru marin şi bleu. Sloganul asociat noii imagini a staţiunii 'Unde distracţia întâlneşte marea' exprimă succint propunerea unică de valoare a brandului şi urmăreşte să facă tranziţia între reputaţia staţiunii ca loc de distracţie şi oferta sa reală, o destinaţie care oferă cadrul în care fiecare turist îşi poate trăi experienţa personalizată'', precizau reprezentanţii OMD.

