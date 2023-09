Se întoarce pandemia? Numărul cazurilor noi de Covid a crescut de peste 25 de ori în două luni. „Luni am testat 10 și 9 erau pozitivi”

De la sub 500 de cazuri noi raportate pe săptămână, în urmă cu două luni, România a depășit 11.000 de cazuri noi de Covid raportate săptămâna trecută. O creștere de peste 25 de ori. În America, autoritățile sanitare au anunțat că vor relua distribuirea de teste Covid gratuite, pentru a nu scăpa de sub control infectările. Ne întoarcem în pandemie? Abia a fost declarată închisă în urmă cu câteva luni, când Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că virusul SARS-CoV-2 nu mai reprezintă o urgenţă de sănătate globală. Dr. Sandra Alexiu, președinta Asociația Medicilor de Familie București - Ilfov și membră a Societății Române de Microbiologie, arată că evoluția este normală și că am ajuns în faza ne-am adaptat atât noi, cât și virusul, să conviețuim. Totuși, regulile învățate în pandemie - igienă, aerisire, mască - nu trebuie neglijate atunci când e nevoie.

Ministerul Sănătății nu mai raportează zilnic cazurile noi de Covid, cum se întâmpla în timpul pandemiei, ci face raportări săptămânale.

Urmărind evoluția raportărilor pe ultimele două luni, se observă o creștere exponențială a îmbolnăvirilor de Covid-19: de la sub 500 de cazuri pe săptămână la jumătatea lunii iulie, la peste 11.00 de cazuri noi pe săptămână, la jumătatea lunii septembrie. Creșterea reprezintă o multiplicare de 26 de ori a numărului de cazuri noi raportate săptămânal.

10-16 iulie: 430 cazuri noi - 3 decese

17-23 iulie: 517 cazuri noi - 3 decese

24-30 iulie: 595 cazuri noi - 4 decese

31 iulie - 6 august: 906 cazuri noi - 6 decese

7-13 august - 1.054 cazuri noi - 3 decese

14-20 august: 1.894 cazuri noi - 4 decese

21-27 august: 3.326 cazuri noi - 4 decese

28 august - 3 septembrie: 4.772 cazuri noi - 12 decese

4-10 septembrie: 7.171 cazuri noi - 14 decese

11-17 septembrie: 11.226 cazuri noi - 18 decese

(Sursă: Ministerul Sănătății)

Medic de familie: „Luni am testat zece și nouă erau pozitivi”

Președinta Asociația Medicilor de Familie București-Ilfov, Sanrda Alexiu, a confirmat pentru Digi24.ro că cifrele au crescut și spune că a simțit acest lucru în propriul cabinet, unde testează zilnic pacienți: „Luni am testat zece și nouă erau pozitivi”.

Totuși, ea precizează că acest lucru era de așteptat: răspândirea virusurilor este favorizată atît de schimbarea de anotimp, cât și de reluarea activităților după vacanță.

„Nu este un fenomen la care nu ne-am fi așteptat. În general, în momentul în care scad temperaturile și se răcorește, virusurile care circulă în perioada rece prin intermediul curenților de aer cresc în intensitate. De-asta ne trezim și cu mai multe infecții respiratorii în general, produse de alte virusuri, cum sunt celelalte coronavirusuri, sau rinovirusurile, sau virusurile gripale, totdeauna cresc în perioada de toamnă-iarnă.

La fel, intrarea în colectivități. Încep școlile, încep cursurile, sunt perioade în care mai mulți oameni stau adunați în spații închise. Când aceste spații nu se aerisesc, sigur că virusurile circulă mai intens și au posibilitatea mai frecvent să producă infecții.

Toată lumea se aștepta ca, odată cu toamna, să vină și asta și uite că s-a întâmplat chiar înainte să înceapă școlile, probabil că acum vor mai crește câteva zile sau poate chiar două săptămâni, până când începe activitatea în școală și dispar primele cazuri și se creează o obișnuință. După care ne așteptăm ca toate aceste lucruri să devină o chestiune uzuală. Așa cum în fiecare sezon rece ne întâlnim cu gripa, tot așa probabil ne vom întâlni și cu Covid mai departe”, a declarat Sandra Alexiu.

Ea a explicat și că virusurile suferă frecvent mutații, ceea ce va duce și la adaptarea vaccinurilor, care „probabil vor conține tulpinile noi”. Medicul a făcut trimitere la virusul gripal, care este „extrem de mutagen” și împotriva căruia se fac în fiecare an vaccinuri adaptate tulpinilor care circulă la momentul respectiv.

„Din păcate, lecția asta nu s-a învățat”

Sandra Alexiu a mai spus că, deși numărul de cazuri de Covid este în creștere, formele de boală nu sunt grave și a explicat acest lucru prin adaptarea și a noastră, și a virusului.

„Nu par a fi (forme) grave. Evoluția lor arată foarte clar că s-a mers în felul în care se merge pentru fiecare tip de virus care apare nou. La început apar forme grave – gazdele (oamenii) sunt mai puțin obișnuite cu un virus nou, se luptă, dar nu toată lumea câștigă această luptă și apar multe victime.

Pe măsură ce trece timpul, virusul se adaptează, omul se adaptează. Omul produce anticorpi, încep să apară mijloace de apărare, încep să apară vaccinuri. Pe de altă parte, virusul suferă mutații, începe să se adapteze astfel încât să rămână în mediu. Ca să rămână în mediu, nu poți să-ți omori toate gazdele, trebuie să rămână niște gazde care să se înmulțească. Și atunci el devine mai contagios, ca să ajungă la mai mulți recipienți, la mai multe gazde, însă nu mai este atât de virulent, îi scade gravitatea, astfel încât gazda să nu mai moară, ci doar să fie zona unde să se poată înmulți. De-asta am ajuns azi să vorbim de foarte multe cazuri de Covid, dar de foarte puține cazuri grave”, a afirmat medicul.

Întrebată dacă înmulțirea numărului de cazuri însemnă că ne întoarcem la pandemie și la restricții, ea a spus că cei care simt că sunt infectați trebuie să respecte regulile: să se izoleze și să ia legătura cu medicul. De asemenea, vacinarea rămâne un instrument bun împotriva coronavirusului.

„Ar fi fost foarte bine ca oamenii să învețe lucrul ăsta (să se protejeze, mască, igienă, izolare – n.r.) în pandemie. Adică odată ce am descoperit că știm niște lucruri despre un virus, că se transmite prin aer și că atunci când ești bolnav trebuie să folosești o barieră, atunci ar fi trebuit să învățăm această lecție. Oamenii care sunt răciți ori nu se duc în colectivitate, ori, dacă trebuie neapărat să iasă, să poarte mască. Din păcate, lecția asta nu s-a învățat și, din păcate, virusul se împrăștie și ajunge la oameni care sunt mai sensibili.

Dacă vrem să ne protejăm, trebuie să fim vaccinați, să fim atenți când intrăm într-o colectivitate închisă să purtăm mască, dacă știm că avem probleme de imunitate, și la cele mai mici simptome de boală să luăm legătura cu un medic ca să-i explicăm ce avem”, a mai arătat președinta Asociația Medicilor de Familie București-Ilfov.