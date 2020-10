Situație alarmantă la Botoșani. Medic: Oamenii respiră cu porția. Am improvizat, avem doi pacienți la o sursă de oxigen

Situație alarmantă la secția de Boli infecțioase a Spitalului din Botoșani, unde stația de oxigen veche nu mai face față numărului mare de bolnavi de COVID-19. Mai bine de o treime dintre pacienți au nevoie de oxigen suplimentar pentru a putea respira, dar stația și-a atins capacitatea maximă.

Cele mai mari probleme sunt pe timpul nopții, când consumul este mai mare. Dr. Valentina Morcov, medic sef secție interimar la Secția Boli Infecțioase a Spitalului Botoșani, a declarat la Digi24 că situația este extrem de delicată din pricina numărului tot mai mare de pacienți în stare gravă, care au nevoie de oxigen.

”În cursul nopții, stația de oxigen nu face față celor 27 de surse fixe care sunt foc continuu. Noaptea, necesarul de oxigen al pacientului e mai mare. Scade presiunea cu 10-15 l pe minut si poate ajunge la 6-7 l pe minut. Asta inseamna ca pacientul va denatura, deci are nevoie de oxigen si nu avem de unde să-i dăm”, a explicat medicul, la Digi 24.

”Am facut apel și prin intermediul DSP-ului să primim concentratoare de oxigen. Spitalul nu putea să achizitioneze aceste concentratoare, durează până se face licitația. Atunci am cerut ajutorul oamenilor de afaceri, o parte din fundații s-au mobilizat și am primit până în momentul asta 15 concentratoare. Ni s-au promis înca 10, dar am avea nevoie de încă 33”, a completat dr. Valentina Morcov.

”Avem 89 de paturi, iar 27 au acces la această sursa fixă, care și așa nu poate furniza oxigen suficient . Avem pacienți care au nevoie de două surse de oxigen, deci punem și cea de perete si cea din concentrator pentru că nu avem loc la ATI”

Prea puține concentratoare pentru numărul mare de pacienți. Oamenii respiră cu porția

”Pe măsură ce la un pacient mai crește saturația, mai mutăm aparatul concentrator pe care-l avem. Acum mutăm la cazurile mai grave. Mai încercăm la AȚI, când mai prindem câte un loc dăm acolo. Am făcut inclusiv improvizații, am scos de la un concentrator 2 ieșiri, deci 2 tuburi conectate să poată primi 2 pacienți oxigen, chiar dacă nu e cantitatea suficientă, dar tot e bine decât nimic. Ieri erau 30 de pacienți. toți într-o situație gravă. 27 erau la surse fixe, restul erau pe concentratrator. Cei care erau la surse fixe, unii au nevoie și de a două a sursă, deci încă un concentrator. Cel puțin trei bolnavi aveam ieri pe două surse de oxigen”, a conchis medicul.

Editor : Alexandra Andronie