Arafat: Avem o tendinţă de descreştere a numărului de cazuri de Covid-19. Cifrele scad, cu excepţia secţiilor ATI

România a înregistrat o tendinţă de descreştere a cazurilor de COVID-19, a declarat, joi, Raed Arafat. "Cifrele scad, cu excepţia secţiilor de ATI, unde continuă o uşoară creştere. Nu putem compara sub nicio formă ce se întâmplă acolo acum cu valul trecut", susține șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

"Avem o tendinţă de descreştere, cel puţin la rata de pozitivare putem vorbi de un platou acum, cifrele scad, cu excepţia secţiilor de ATI, unde continuă o uşoară creştere. Nu putem compara sub nicio formă ce se întâmplă acolo acum cu valul trecut. Pot să vă spun că în unităţile de primiri urgenţe, chiar dacă sunt mai mulţi pacienţi care se prezintă, cum vedem peste 9.000 de pacienţi într-o săptămână, totuşi starea celor care se prezintă este total diferită, este mai uşoară, mulţi nu necesită îngrijiri de terapie intensivă, foarte puţini pacienţi rămân în aşteptarea unui loc şi acesta este un lucru pozitiv. Scăderea pe secţiile de terapie intensivă va fi mai târziu, după ce continuă scăderea numărului total al cazurilor infectate şi se opreşte impactul cazurilor care vin din urmă, cele 40.000, cele 30 şi ceva de mii de cazuri zilnice care au fost şi (...) o parte pot ajunge la terapie intensivă în câteva zile", a afirmat Arafat, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, potrivit Agerpres.

El a subliniat tendinţa de descreştere a numărului de cazuri.

"Săptămâna trecută, pe 3 februarie, am avut 32.671 de cazuri, astăzi sunt 26.466 de cazuri, deci este prima dată când venim cu o cifră care arată o tendinţă de descreştere a numărului de cazuri zilnice. Am trecut anul trecut prin cifre mari, de peste 35.000 de cazuri, dar acum suntem la 26.000. Pacienţi în ATI totuşi este o cifră care continuă să crească şi motivul pentru asta este clar, pentru că vin din urmă cazurile care s-au pozitivat, o parte poate sunt tot cu varianta Delta, persoane care sunt vulnerabile şi ajung în terapie intensivă. Dacă pe 3 februarie am avut 993 de cazuri, pe 10 februarie avem 1.146 de cazuri în secţiile de terapie intensivă", a spus Raed Arafat.

Editor : A.A.