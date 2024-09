15 oameni au murit pe munte în luna august. Salvamont: „De la an la an numărul de accidente creşte îngrijorător”

Salvamont România a făcut public luni bilanţul pentru luna august, considerată luna de vârf a sezonului cald. Potrivit cifrelor Salvamont, la nivel naţional, salvamontiștii au fost solicitați să intervină în 529 de acţiuni de salvare şi de acordare a primului ajutor, acţiuni în care au fost salvate 756 de persoane, iar 15 persoane au decedat pe munte. Atât numărul de persoane salvate, cât şi cel al victimelor sunt în creştere faţă de luna august a anului trecut.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Salvamontiştii au fost solicitaţi să intervină în 529 de acţiuni de salvare şi de acordare a primului ajutor medical în luna august, acţiuni în care au fost salvate 756 de persoane, cu cinci mai multe decât în august 2023, conform datelor Salvamont, scrie News.ro.

Dintre acestea, 184 de persoane accidentate au fost predate serviciilor SMURD sau Servicilor Judeţene de Ambulanţă, iar 37 au fost transportate cu ambulanţele Salvamont.

Numărul accidentaţilor preluaţi de ambulanţe de la diverse structuri este cu 41 mai mare faţă de august 2023. Totodată, 30 persoane au fost predate elicopterelor SMURD.

15 morți

Bilanţul Salvamont arată că 15 persoane au decedat pe munte, numărul deceselor fiind cu unu mai mare faţă de august 2023. În astfel de cazuri, sarcina salvamontiştilor se reduce la recuperarea trupurilor neînsufleţite şi transportul pentru predarea la Serviciile de Medicină Legală.

„Din numărul total de intervenţii, 442 de intervenţii au avut loc în zona montană – fiind salvate 669 de persoane, 79 de persoane s-au prezentat şi au beneficiat de prim ajutor la cabinetele medicale ale bazelor Salvamont, iar 8 intervenţii au avut loc în afara zonei montane, în locuri greu accesibile, acţiuni la care salvamontiştii au fost solicitaţi să intervină cu mijloacele şi tehnicile lor specifice pentru soluţionarea cazurilor. Din numărul total de intervenţii în 9 situaţii s-au folosit drone de căutare-salvare , în şase intervenţii, câini de căutare Salvamont şi într-o intervenţie scafandri salvamont. Prin Dispeceratul Naţional Salvamont-Vodafone/Fundaţia Vodafone au fost primite, direct, 524 apeluri prin care anunţau accidente montane şi 121 apeluri care anunţau incendii în zona montană şi submontană, restul apelurilor de urgenţă fiind primite şi preluate direct de către salvamontişti prin Serviciul Unic de Urgenţă 112 sau prin dispeceratele locale ale echipelor salvamont”, arată bilanţul Salvamont România.

În cursul lunii august s-au primit, de asemenea, 1.396 apeluri prin care solicitau informaţii despre zona montană. Dintre acestea, 624 apeluri au fost înregistrate la Dispeceratul National Salvamont-Vodafone/Fundaţia Vodafone, restul de 772 de apeluri fiind făcute direct structurilor Salvamont locale sau judeţene.

Numărul accidentelor, în creștere

Structurile Salvamont avut un grad de răspuns de 100% la solicitările specifice domeniului de activitate, doar cu resursele proprii, zilnic aproximativ 650-700 de salvamontişti aflându-se în zonele montane cu afluenţă turistică mare, în punctele medicale şi de intervenţie din circa 100 de posturi şi baze salvamont.

„De peste 25 de ani, de la an la an numărul de accidente creşte constant şi îngrijorător şi acest fapt trebuie sa fie un mare semnal de alarmă pentru noi toţi”, atrage atenţia şeful Salvamont România, Sabin Cornoiu.

În acest context, serviciile din cadrul Salvamont derulează ”Proiectul -1” care vizează responsabilitatea pe munte, prin care salvatorii montani şi-au propus ca, împreună cu cei care merg pe munte, să facă demersuri pentru a reduce numărul de accidente pe munte.

„Chiar dacă nu am reuşit acest lucru, în totalitate, corelat cu creşterea exponenţială de la an la an a numărului de turişti pe munte, cifrele ne dau încredere să continuăm campaniilor noastre de prevenirea a accidentelor montane”, subliniază Sabin Cornoiu.

În cadrul celor 43 de structuri Salvamont din România, aproximativ 800 de salvatori montani atestaţi, 300 de salvatori montani angajaţi, 496 de salvatori montani voluntari, alături de care aproximativ350 de salvatori aspiranţi şi debutanţi se află în diverse etape de formare profesională.

Editor : Bogdan Păcurar