Sănătatea românilor este afectată de toate aceste frământări electorale. Apar discuții aprinse, atât în familie, cât și la locul de muncă. Specialiștii observă cu îngrijorare că de la primul tur al alegerilor prezidențiale și până în prezent, în multe familii, între prieteni sau la muncă, relațiile s-au deteriorat și au apărut conflicte. În cazuri extreme, chiar conflicte fizice.

„- Inclusiv eu cu părinții mei aș putea să spun că avem niște discuții în contradictoriu și am decis să îngropăm orice tip de discuție.

- Adică ați ales să nu mai discutați deloc?

- Categoric! E cea mai bună soluție!”, spune un bărbat.

Diferențele majore cu accente puternice de conflict apar între prieteni și chiar în familiile românilor. De aici și până la anxietate, simultan cu deteriorarea relațiilor sau conflicte verbale, mai este un mic pas.

„Da, am întâlnit situații în jurul meu... E foarte nașpa, cred că din cauză că sunt foarte mari diferențe între tineri și părinți. Am și prieteni care trec prin lucruri de genul, și eu am trecut prin chestii de genul și mă simt trist”, recunoaște un tânăr.

„Eu sunt deschisă la discuții... Ce este ciudat?! Că oamenii cu o pregătire peste medie se lasă manipulați, asta este marea dezamăgire!”, constată o doamnă.

Pe fondul relațiilor tensionate apare și distanțarea socială sau rupturi definitive, spun specialiștii. Tot ei recomandă să ne informăm conștient și, mai ales, să evităm discuțiile contradictorii în mediul online. Vom fi astfel mai aproape de găsirea unui echilibru.

„Simțim nevoia să aducem argumente pentru un candidat pro sau contra. Ar fi bine să limităm timpul petrecut pe rețelele sociale și, în momentul în care suntem în familie, să fim empatici cu ceilalți, să-i acceptăm pe ceilalți și mai ales să ne gândim și la cei mici, care simt această anxietate, să le explicăm copiilor de astăzi, pentru că ei vor fi adulții de mâine, ce înseamnă o alegere politică”, spune Bogdan Stoinan, psiholog.

Stresul generat de conflicte ne poate afecta chiar și sănătatea, atrag atenția medicii.

„Sentimentul de stres persistă într-adevăr, dar noi în orice caz, în familie, suntem de aceeași părere, pentru același candidat, și vrem o țară mai bună pentru copiii noștri”, concluzionează o doamnă.

reporter: Maria Coman

Editor : Izabela Zaharia