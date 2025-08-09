Live TV

Bărbatul care a înjunghiat o femeie în Sectorul 3 al Capitalei, arestat preventiv. Agresorul și-a urmărit victima înaintea atacului

Data publicării:
masina de politie
Foto: Poliția Română

Bărbatul care a înjunghiat o femeie în sectorul 3 al Capitalei a fost arestat preventiv timp de 30 de zile, potrivit News.ro. Procurorii susțin că nu ar exista un motiv în spatele atacului și au stabilit că victima a fost urmărită câteva minute pe stradă înainte de incident. Agresorul a înjunghiat-o pe victimă de mai multe ori în momentul în care aceasta a rămas singură pe stradă.

„La data de 08.08.2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au pus în mişcare acţiunea penală faţă de un inculpat, un bărbat în vârstă de 28 ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor şi tulburare a ordinii şi liniştii publice”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Procurorii arată că bărbatul, în jurul orei 10:00, în timp ce se afla în Sectorul 3, în mod spontan, fără vreun motiv anume, a înjunghiat de mai multe ori o femeie în vârstă de 48 de ani, provocându-i mai multe plăgi în regiunile cervicală și toracică.

„Agresiunea a avut loc după ce inculpatul a urmărit victima câteva minute pe stradă şi a atacat-o în momentul în care nu se mai aflau alte persoane în apropiere. Autorul a părăsit zona la scurt timp, fiind văzut de unii martori în timp ce se îndepărta. O trecătoare a observat victima căzută la sol şi, auzind strigătele acesteia, a apelat serviciul de urgenţă 112”, au transmis procurorii, potrivit sursei citate.

Femeia în vârstă de 48 de ani a fost transportată la spital de către un echipaj de ambulanță, unde i s-au acordat îngrijirile medicale necesare. În prezent, starea acesteia este una stabilă.

 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
1
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
pension
2
Surse: Guvernul nu aprobă azi modificările la Pilonul 2 de pensii. Proiectul limitează...
bancnote de 100 de lei pe o masa
3
Administratorul unei firme din Capitală a făcut peste 100 de achiziții fictive timp 11...
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, gesticuleaza
4
ASF explică modificările la Pilonul II: „Nu există nicăieri în Europa sistem de pensii în...
femeie care merge pe langa o fantana de apa
5
Cum va fi vremea până la începutul lunii septembrie. Prognoza meteo pentru următoarele...
FOTO 600.000€! Simona Halep și-a cumpărat o ”bijuterie” de casă
Digi Sport
FOTO 600.000€! Simona Halep și-a cumpărat o ”bijuterie” de casă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Moscow, Russia. 07th May, 2024. Russian President Vladimir Putin takes a call in his office prior to departing for his inauguration ceremony at the Kremlin, May 7, 2024 in Moscow, Russia. Putin was sworn in for his fifth term putting him on track to be th
Putin și-a sunat aliații înainte de întâlnirea cu Trump. Ce a vorbit...
untold
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții...
ion iliescu
Adevărul despre relația din tinerețe dintre Ion Iliescu și familia...
Card-de-sanatate-de-la-CNAS-digi24.ro_
Decontarea serviciilor medicale, doar cu validarea prin SMS de la...
Ultimele știri
Fetiţă de 9 ani din judeţul Dâmboviţa, căutată după ce a dispărut de pe o plajă din Năvodari
Conexiunea oamenilor cu natura a scăzut cu 60% în ultimii 200 de ani. Expert: „Avem nevoie de schimbări radicale”
Sebastian Burduja vrea un candidat unic la Primăria Capitalei: „Nu ne permitem fragmentarea votului”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
dezbatere-ciucu-drula
Ciprian Ciucu, despre candidatura lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei: „Omul e ok. Să gândim bine. Nu vrem să câștige un extremist”
girofar al unei masini de politie
Femeie înjunghiată de un bărbat pe care nu îl cunoștea, pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei
oana toiu la cernauti
Trenul Kiev–București, testat pentru prima dată vineri. Ucraina va sărbători oficial Ziua Limbii Române, anunță ministrul Oana Țoiu
Două „vrăjitoare” din București, reținute după ce au înșelat o femeie cu peste 30.000 de euro pentru ritualuri „de împreunare”
femeie care bea apă
Canicula pune sănătatea diabeticilor în pericol. Ce recomandă medicii pentru evitarea complicațiilor pe timp de vară
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, umilită la cumpărături în Istanbul. Paznicii nu au lăsat-o să intre într-un magazin de lux...
Cancan
Surpriză la mormântul lui Ion Iliescu, la câteva ore de la înmormântarea sa. Ce s-a întâmplat cu crucea...
Fanatik.ro
Prima grevă din istorie, atestată prin intermediul unui papirus egiptean. Ce i-a nemulțumit pe oameni și cât...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Povestea tragică a unei tinere însărcinate. A adormit pentru 30 de minute și nu s-a mai trezit niciodată
Adevărul
Zilele când moartea a coborât din cer. Povestea cumplită a unui atac fără precedent în istoria umanității
Playtech
Apariţie surpriză la mormântul lui Ion Iliescu! Nimeni nu se aştepta după absenţa mult discutată
Digi FM
Jennifer Aniston, „împlinită și fericită” alături de noul ei iubit. Cei doi, fotografiați în NYC. „Un prieten...
Digi Sport
Soția lui Alex Băluță a reacționat, după ce fotbalistul și-a reziliat contractul cu FCSB
Pro FM
Jennifer Lopez, pe scenă într-un body decupat și jachetă de piele, o ținută ce i-a dus pe mulți cu gândul la...
Film Now
Sharon Stone, despre momentul tensionat cu Robert De Niro în timpul filmărilor la „Casino”: „Știe cum să te...
Adevarul
Unitatea de forțe speciale care a băgat spaima în ruși. Culisele unor operațiuni spectaculoase în spatele...
Newsweek
Prima pensie mărită la Mica Recalculare a ajuns la un pensionar. Când a depus actele? DOCUMENT
Digi FM
Loredana Groza, apariție de divă la malul mării, într-o rochie mini cu imprimeu leopard. Siluetă fără cusur...
Digi World
“Arma secretă” împotriva oboselii care apare după zboruri lungi. Ce recomandă un medic pentru a preveni și...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Christina Applegate, de la aeroport la spital: "Atât de multă durere. Țipam". Scleroza multiplă o afectează...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”