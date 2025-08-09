Bărbatul care a înjunghiat o femeie în Sectorul 3 al Capitalei, arestat preventiv. Agresorul și-a urmărit victima înaintea atacului

Bărbatul care a înjunghiat o femeie în sectorul 3 al Capitalei a fost arestat preventiv timp de 30 de zile, potrivit News.ro. Procurorii susțin că nu ar exista un motiv în spatele atacului și au stabilit că victima a fost urmărită câteva minute pe stradă înainte de incident. Agresorul a înjunghiat-o pe victimă de mai multe ori în momentul în care aceasta a rămas singură pe stradă.

„La data de 08.08.2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au pus în mişcare acţiunea penală faţă de un inculpat, un bărbat în vârstă de 28 ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor şi tulburare a ordinii şi liniştii publice”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Procurorii arată că bărbatul, în jurul orei 10:00, în timp ce se afla în Sectorul 3, în mod spontan, fără vreun motiv anume, a înjunghiat de mai multe ori o femeie în vârstă de 48 de ani, provocându-i mai multe plăgi în regiunile cervicală și toracică.

„Agresiunea a avut loc după ce inculpatul a urmărit victima câteva minute pe stradă şi a atacat-o în momentul în care nu se mai aflau alte persoane în apropiere. Autorul a părăsit zona la scurt timp, fiind văzut de unii martori în timp ce se îndepărta. O trecătoare a observat victima căzută la sol şi, auzind strigătele acesteia, a apelat serviciul de urgenţă 112”, au transmis procurorii, potrivit sursei citate.

Femeia în vârstă de 48 de ani a fost transportată la spital de către un echipaj de ambulanță, unde i s-au acordat îngrijirile medicale necesare. În prezent, starea acesteia este una stabilă.

Editor : A.R.