Ministrul Muncii, Marius Budăi, a explicat marți, la Digi24, ce se întâmplă cu pensiile mai mari de 4.000 de lei, pentru care statul a reținut CASS de 10% în luna ianuarie, deși CCR a publicat pe 28 decembrie motivarea deciziei de neconstituționalitate a măsurii. „În februarie rezvolvăm problema”, a declarat ministrul Muncii.

Marius Budăi, ministrul Muncii: „Taloanele nu au fost tipărite greșit, au fost tipărite corect. Noi, ca să putem efectua plata pentru luna februarie, astăzi închidem toate socotelile, toate calculele pentru pensiile aferente lunii februarie. La fel, în data de 10 decembrie 2022 s-au închis aceste calcule urmând să trimitem către tipografie să tipărim cupoanele.

În situația aceasta, decizia CCR, venind ulterior în 28 decembrie, eu nu cred că cineva și-ar fi dorit să oprim plata pensiilor de ianuarie, să întoarcem cupoanele, să recalculăm și să plătim pe la sfârșitul lui ianuarie pensiile. Se plătesc pensiile pe ianuarie și în februarie se procedează conform deciziei Curții Constituționale.”, a declarat ministrul Muncii.

Potrivit acestuia, ar fi vorba de aproximativ 30.000 de pensii pentru care statul a reținut CASS.

Întrebat dacă sumele reținute de stat în pofida deciziei CCR vor fi returnate în februarie, ministrul a evitat un răspuns clar.

Anca Suciu, moderator Studio Politic: Pensiile de peste 4.000 de lei, pentru ianuarie au plătit o contribuție de 10%. CCR a spus nu. Au primit o pensie mai mică în ianuarie. Restul de bani îl vor primi în februarie. Corect?

Marius Budăi: „Parțial corect. Luați-o cronologic. Vreți să săriți un pas, momentul calculului și momentul tipăririi cuponului. Noi ca să putem să plătim cu data de 1, pensiile trebuie să le am calculate, cupoanele tipărite, trimise la Poștă, virați la sfârștiul lunii primii bani. Noi am calculat până în 10 decembrie, am avut cupoanele tipărite în 19 decembrie, decizia Curții a venit în 28 decembrie.

Nu mai aveam cum din 28 până în 1 ianuarie să retragem cupoanele, să recalculăm și să facem astfel încât să nu punem în pericol plata pensiilor. Am mers cu plata pensiilor și în februarie rezolvăm problema”, a mai declarat ministrul Muncii.

Surse guvernamentale au declarat, luni, pentru Digi24.ro că banii reținuți în ianuarie vor fi returnați pensionarilor în luna februarie, existând discuții la nivelul guvernului pentru corectarea acestei situații.

Editor : R.K.