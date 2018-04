Carte lansată de părinții victimelor din Colectiv, lecție pentru viitor

Părinţii celor care au pierit în clubul Colectiv au făcut primul pas în educarea eleviilor în caz de dezastre. Au lansat o carte din care cei mici pot învăţa, prin joacă, ce au de făcut dacă sunt puşi într-o astfel de situaţie. Primele 5.000 de cărţi au fost tipărite, dar Asociaţia Colectiv speră să obţină sponsorizări şi sprijin de la autorităţi, astfel încât lecţia de supravieţuire să ajungă la un milion de copii din toată ţara.

„Povestea luptei dintre apă şi foc - o lecţie de supravieţuire” este titlul cărţii pe care copiii au primit-o de la părinţii celor care şi-au pierdut viaţa în incendiul din Colectiv. De când nu îi mai au pe ai lor, încearcă să îşi îndrepte atenţia spre siguranţa altor copii.

Reporter: Mi-e greu să vă întreb, dar v-aţi gândit vreodată că poate copilul dumneavoastră nu a ştiut ce să facă în situaţia aia?

Eugen Iancu - preşedintele Asociaţiei Colectiv: Da. Sunt convins că nu a ştiut, pentru că nu avea de unde. Mai am un copil, este în clasa a 11-a şi nu a făcut niciodată vreun exerciţiu. Noi ne dorim să primim sprijinul Ministerul Educaţiei, pentru că ar trebuie să facă poate nu o oră pe lună, dar măcar o oră trimestrial în care să ne învăţăm copiii ce să facă în caz de dezastre.

Ambasadorul Belgiei la Bucureşti, ţară unde au fost tratate unele dintre victimele de la Colectiv, spune că în România mai sunt multe de făcut şi la capitolul prevenţie.

Thomas Baekelandt, ambasadorul Belgiei la Bucureşti: Prevenţia este o lecţie foarte importantă în şcolile din Belgia, şi nu numai, chiar şi în viaţa comunităţii, în cluburi sportive. Voi fi sincer, suntem puţin mai avansaţi decât în România, dar pentru asta sunt aici, să ajut.

Şi profesorii confirmă că în România sunt situaţii în care copiii sunt în pericol, chiar la şcoală ori la grădiniţă.

Cornelia Roşioru, directorul Grădiniţei 224: Grădiniţa 224 are sediul strada Gramond. Vila are o scară de lemn care pune în periocl viaţa şI securitatea copiilor. Am făcute adrese şi s-a găsit soluţia relocării. Vorbeam cu cei de la ISU. Cazul Colectiv se putea repeta.

Până se rezolvă problema spaţiilor, copiii pot învăţa ce să facă în caz de pericol.

Lina Ruşitoru, mama unei victime de la Colectiv: Se întâmplă, uitaţi, tragedii. Ei nu trebuie să se piardă, îşi aduc aminte imediat, stai puţin, am văzut aşa ceva într-o carte, ştiu cum să acţinez, e mare lucru.