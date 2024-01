Ciolacu, despre impozitarea pensiilor: „Trebuie să hotărâm odată ce vrem, impozitare unică sau progresivă”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, la Baia Mare, întrebat despre impozitarea pensiilor, că trebuie să existe o dezbatere despre reforma fiscală, "trebuie să ne hotărâm odată ce dorim, impozitare unică sau progresivă".

"Este o discuţie, am rugat-o şi pe doamna ministru al Muncii în perioada următoare să facem, era acea raportare cu coşul zilnic funcţie de venituri, să vedem impactul. Ştiţi foarte bine, mă gândesc foarte bine să ţin un echilibru macroeconomic în România. Mi-am asumat acest lucru ca prim-ministru. Dacă vrem să distrugem tot ce a construit domnul Lazăr (investitor în domeniul agricol, la a cărui fermă premierul a făcut o vizită - n.r.), atunci hotărâm cu toţii că nu mai plătim niciun impozit, dăm numai subvenţii şi am terminat, dar nu mărim cumva impozitarea celor care au venituri excepţionale. Asta înseamnă reformă fiscală cu adevărat. Când facem reforma fiscală, ea trebuie să fie dezbătută public, s-o şi să avem şi cu patronatele, şi cu sindicatele, şi cu sistemul bugetar, cu toată lumea", a precizat Marcel Ciolacu, potrivit Agerpres.

El a adăugat că trebuie să se ia o decizie privind sistemul de impozitare: impozitare unică sau progresivă.

"Trebuie să ne hotărâm odată ce dorim! Dorim să avem un sistem de impozitare care nu mai există, impozitarea unică, sau poate dorim să revenim la acea impozitare unică, dar care este unică, fără excepţii. Dacă ne hotărâm ca să avem un mediu concurenţial corect pentru toată lumea, cu alte cuvinte, fără excepţii fiscale, cum este în toată Europa, sau dorim să mergem mai departe cu o impozitare progresivă, cum au toate ţările dezvoltate. Trebuie să hotărâm împreună acest lucru. Acest lucru nu trebuie să-l hotărască niciun partid politic, niciun guvern anume, acest lucru trebuie dezbătut frumos, transparent cu mediul de afaceri, cu sistemul bugetar, cu sindicate, cu toată lumea la masă", a mai spus Ciolacu.

Prim-ministrul Marcel Ciolacu şi ministrul Agriculturii, Florin Barbu, au făcut vineri o vizită la o fermă zootehnică din Baia Mare.

Editor : I.C