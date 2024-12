Decembrie este luna în care fiecare copil așteaptă ca scrisoarea trimisă lui Moș Crăciun să se transforme în realitate. Sunt zeci de familii care nu își permit nici măcar daruri simbolice pentru cei mici, dar bucuria Sărbătorilor ajunge, totuși, în casele lor datorită oamenilor generoși. Peste 10 mii de copii din familii nevoiașe primesc haine, dulciuri și alimente datorită mobilizării impresionante a unui preot din Iași.

„- Sunt copii cuminți aici?

- Da!

- Sunt copii cuminți, sigur?

- Daaaa!”

Familia Beleuță locuiește în Gârbești, județul Iași. Cei nouă copii stau cu părinții lor într-o căsuță cu două camere. Familia a început construcția unei case acum 15 ani, dar nu a reușit să o termine. Mezina are doar 10 luni, iar fata cea mare are 16 ani.

„Bine v-am găsit, copilași! Hai, hai! Ce copii frumoși și cuminți!”, exclamă preotul.

Darurile primite de la preotul Dan Damaschin sunt pentru ei o mare bucurie.

„În general, ei se bucură la orice pas. Și jucării, și o bomboană dacă primesc, ei se bucură!”, spune Simona Beleuță, mama copiilor.

„Nu există bucurie mai mare! Nu cred că cineva poate avea emoție mai autentică decât a dărui copiilor acestora minunați!”, spune cu sufletul plin că poate ajuta preotul Dan Damaschin.

Andrei are 8 ani și abia așteaptă să meargă la școală cu hainele noi. Mai are însă o dorință: să-i aducă Moș Crăciun jucăria mult visată.

„- Eu vreau o mașină cu telecomandă, rosie.

- Cam cât de mare să fie?

- Atâta!”, indică Andrei.

„Mai vad la unii, la alții la școală, la copii, la fete mai văd. 'Mama, fata cutare are un lucru nu știu de unde luat, eu de ce nu am?!' Și am spus: 'Mama, cu timpul, după ce o să ne vedem casa terminată, că avem casa în construcție, cu timpul o să vă ia mama și vouă'”, spune cu blândețe în glas Simona Beleuță.

Sunt peste 10.000 de copii la care preotul Dan Damaschin va merge până de Crăciun să le duca daruri. Până acum, a reușit să strângă banii necesari pentru 4.000 dintre micuți.

„Este o garanție că ne aflam pe calea cea bună, sprijinim mamele și copiii din familii numeroase”, explică Dan Damaschin.

Pachetul pentru fiecare copil cu haine de iarnă, ghetuțe, dulciuri și alimente costă 400 de lei.



reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia