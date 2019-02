Cum justifica ministrul Muncii păstrarea alocațiilor mici lunea trecută

Guvernul a adoptat în şedinţa de azi majorarea veniturilor pentru copii, până la 300 de lei pentru bebeluşi şi 150 de lei pentru copiii mai mari de doi ani. Cu doar o săptămână în urmă, ministrul Muncii încerca să justifice în Parlament, decizia autorităţilor de a menţine alocaţiile pentru copii la aceeaşi valoare din ultimii patru ani.

Copiii din România primesc numai doi lei pe zi de la Guvern. Alocaţiile copiilor noştri sunt cele mai mici din Uniunea Europeană, 84 de lei pe lună, sumă rămasă încremenită de patru patru ani. Cum justifică ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale menţinerea acestei sume? Iată declaraţia lui Marius Budăi!

De ce nu dorea să majoreze Guvernul alocaţiile copiilor din România, care înseamnă doi lei pe zi? Iată ce a răspuns ministrul Muncii, Marius Budăi.

Marius Budăi, ministrul Muncii: Noi analizăm, cifrele vor fi puse pe masă. Nu trebuie strict pentru alocaţia copilului, familia per total, să facem ceva pentru ea, nu strict pentru copii.

Scăderea natalităţii din ultimii ani în Romania reprezintă un motiv de îngrijorare. Iar una dintre cauze ar putea fi nivelul scăzut al ajutorului financiar pe care copiii îl primesc din partea statului.

De pildă, în 2007, alocaţia unui minor era de 25 de lei. A crescut apoi cu şapte lei şi a ajuns un an mai târziu la 32 de lei. În 2009, alocaţia a crescut la 42 de lei şi abia în 2015 suma s-a dublat, la 84 de lei. De atunci, au fost doar promisiuni şi abia săptămâna trecută, la votarea bugetului de stat pe 2019 în Parlament, suma a crescut la 150 de lei. Asta ar însemna că un copil trebuie să se descurce cu 5 lei în fiecare zi. Iar pentru nou-născuţi, alocaţia a fost majorată de la 200 la 300 de lei.

În Europa, statele au abordări diferite când vine vorba despre generaţiile viitoare. În Germania, spre exemplu, un copil primeşte echivalentul a 920 de lei pe lună, iar in Franta până la 887 de lei. Copiii austriecilor primesc lunar aproape 550 de lei, in timp ce in Olanda, alocaţia ajunge la peste 400 de lei. Prin majorarea alocaţiei la 150 de lei, România se va apropia de Ungaria şi Grecia, unde suma ajunge cam la 190 de lei. În schimb vom depăşi Polonia - unde alocaţia este de 135 de lei pe lună - dar si Bulgaria - unde suma este mai mica de 100 de lei.

