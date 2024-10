Cum sunt mulți români păgubiți de bani pe internet: „Era o reclamă, că să investim. Băieții erau plini de texte”

9 din 10 fraude bancare pornesc de la un mesaj, un mail sau un link pe care oamenii îl accesează cu bună credință, deși este doar o înșelăciune. Metodele prin care infractorii îi păcălesc pe cei vulnerabili sunt tot mai diverse. De la mesaje care le cer date personale, la reclame false sau videoclipuri trucate. Autoritățile avertizează că doar prevenția este cheia, întrucât la nivel european doar 7% dintre cei care cad în plasa atacatorilor virtuali își mai recuperează vreodată banii.

România nu are o statistică despre câți oameni au pierdut bani din cauza înșelăciunilor pe internet, dar povești sunt multe. Domnul Barbu este unul dintre cei care au căzut într-o astfel de capcană. L-a salvat banca pentru că i-a blocat tranzacția.

Ionel Barbu - victimă a fraudei bancare: Era o reclamă de genul cum am văzut și la asta, că să investim, o să câștigăm milioane și așa mai departe. Na, am dat telefon mai mult ca să aflu despre ce e vorba și am riscat. Am zis, dom'le, cea mai mică sumă, 250 de euro, și au început să-mi spună după aia, dă-mi, transferă-mi, pune-mi, dă-mi contul.

Dar lucrurile nu s-au oprit acolo. A fost sunat de atacatori nu mai puțin de 4 luni de zile ca să se răzgândească.

Ionel Barbu - victimă a fraudei bancare: Nu vreau să mai investesc, dar de ce, că nu vreau să mai investesc, nu că ne trebuie feedback... eee... erau băieții plini de texte.

Ca el sunt și alți români care au înțeles cât de vulnerabili sunt la unul dintre seminariile organizate de autorități.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică, Asociația Română a Băncilor și Poliția Română au pornit aceste programe de prevenție care includ și un site gratuit: sigurantaonline.ro.

Mihai Rotariu - director de comunicare DNSC: Am vrut să discutăm cu o serie de seniori, să aflăm de la ei scenariile pe care le-au întâmpinat, cu ce probleme s-au confruntat și să le explicăm punctual cum se pot proteja în fața acestor amenințări.

Gabriela Folcuț - director executiv ARB: În primul rând trebuie să nu dea crezare, să fie vigilenți, să verifice pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară dacă acea entitate este acreditată, să verifice în toate sursele posibile și înainte să depună banii în astfel de chestiuni să știe că investițiile nu sunt garantate.

Sorin Stănică - Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității: Trebuie să nu dăm curs solicitărilor de a da date personale, financiare, bancare. În al doilea rând dacă suntem apelați telefonic putem să blocăm aceste apeluri să nu mai fim sunați.

În ultimii doi ani numărul tentativelor de fraudă la nivel mondial a crescut cu peste 20%.

