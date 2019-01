După Blaj, un alt oraș de provincie e salvat de investitorii străini

Aparent condamnate la un viitor lipsit de investiţii, inţiative de dezvoltare sau locuri de muncă, sunt şi oraşe mici care reprezintă o adevărată mină de aur, mai ales pentru investitorii străini. Grupul german Daimler, de exemplu, îşi extinde activitatea din Sebeş şi începe să producă o nouă cutie de viteze pentru automobile Mercedes. Miza e cu atât mai mare cu cât Daimler este al doilea cel mai mare exportator din economia românească.

În mai puţin de o lună, grupul german Daimler va începe producţia unei noi cutii de viteze la Sebeş. Este o modalitate prin care îşi va extinde producţia, dar şi un câştig pentru economia ţării, producătorul german fiind în top zece companii prezente pe piaţa românească după cifra de afaceri.

Şi nu sunt singurii. Companiile private investesc mult în Sebeş. În prezent, oraşul se mândreşte cu peste o mie de firme active. Companii importante din Germania, Austria sau Italia şi-au extins afacerile în Sebeş, iar toate aceste investiţii private au generat în total peste 20 de mii de locuri de muncă. Sebeş este unul dintre puţinele oraşe care se pot lăuda cu o piaţă a muncii dinamică, unde aproape că nu există şomeri.

Dorin Nistor - primarul orașului Sebeș: Ce înseamnă șomaj? (Reporter: Dacă aveți...) Am glumit! Pot să spun că nu avem șomaj la Sebeș, șomajul este zero!

Simone Rocchetti - director producător de mobilă: Cu siguranță dacă am ales să dezvolt aici mai mult și să investesc cât am investit în ultimii ani de zile, tocmai pentru că am o anumită mulțumire pentru personalul pe care l-am găsit.

Prezența companiilor străine s-a simțit din plin în orașele mici. Zonele s-au dezvoltat, iar oamenii au ales să rămână în țară. Un alt exemplu este Blajul. În urmă cu 15 ani, Blajul avea un șomaj de peste 25%. Treptat însă, companiile străine şi firmele româneşti, au început să investească în zonă. Au apărut astfel mii de locuri de muncă, iar în prezent, rata şomajului în oraş nu depăşeşte 4 procente. Dintr-un oraș subdezvoltat a devenit rapid un mediu ideal pentru investiții, odată cu sosirea în județul Alba a grupului german Bosch. La Blaj, germanii au investit în nu mai puțin de trei unități de producție și numai prin plata taxelor și impozitelor firma acoperă 65% din bugetul local.

Alexander Firsching - director comercial Bosch: Prima investiție se ridica la 10 milioane de euro și aveam pe atunci doar un număr mic de angajați, aproximativ 200 de persoane. A fost un început modest, dar între timp lucrurile s-au schimbat.

Peste 3000 de oameni lucreaza acum la filiala Bosch din Blaj. Pentru a încheia înțelegerea cu compania germană și pentru a ajunge la această performanța, administrația locala s-a angajat și ea la o serie de investiții. A asigurat infrastructura necesara, a extins canalizarea orașului, a asigurat o stație de epurare nouă și implicit spațiu pentru dezvoltare.

Citiți și: Comuna din Vaslui unde se trăieşte mai bine decât la oraş

Etichete:

,

,

,

,