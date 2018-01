Fetiță de 5 ani din Constanța, legată și agresată de mamă și bunică. Micuța ar avea o afecțiune psihică

Autorităţile din Constanţa cercetează cazul unei fetiţe de cinci ani care ar fi fost agresată de mama şi bunica ei, care au ţinut-o deseori legată de mâini şi de picioare. Femeile au fost puse sub control judiciar pentru 60 de zile, iar copila şi cele trei surori ale sale au fost plasate la un asistent maternal. În timpul anchetei, suspectele nu au negat că au legat fetiţa, însă susţin că aceasta suferă de o afecţiune care o face agresivă cu fraţii ei, scrie News.ro.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, poliţiştiii din cadrul Postului de Politie Cumpăna cercetează două femei, de 24, respectiv 51 de ani, mamă şi fiică, pentru comiterea infracţiunilor de rele tratamente aplicate minorului şi lipsire de libertate.

Oamenii legii au fost sesizaţi de reprezentanţii Primăriei Cumpăna asupra unor fapte petrecute în vara anului 2017, în urma cărora ar fi fost agresată o fetiţă în vârstă de 5 ani.

Cele două femei, mama, respectiv bunica copilului au fost prezentate procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, care au dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Mama copilei neagă că s-ar fi purtat agresiv cu copilul ei:

„Așa, că i-am mai dat câte o palmă, nu pot să zic că nu, că nu sunt nici prima, nici a doua mamă. Dar cu alte chestii niciodată nu am dat în propriul copil, pentru că am trecut prin propria mea experiență de la tatăl copiilor. Șase ani de zile numai eu știu câtă bătaie am mâncat și eram vânătă”