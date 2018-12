Klaus Iohannis, despre impozitarea Bisericii: Să nu ne grăbim foarte tare în a veni cu o soluţie

Președintele Klaus Iohannis spune că impozitarea Bisericii este o chestiune care trebuie judecată foarte bine și că mai întâi trebuie rezolvate problemele care trenează de la Revoluție încoace privind restituirea bunurilor bisericilor.

"Să nu ne grăbim foarte tare în a veni cu o soluție", a afirmat șeful statului.

„Asta cu impozitarea e o chestiune care trebuie foarte bine judecată. Nu există doar o biserică. Mă gândesc la biserica greco-catolică care nici azi nu a primit ce-i aparţine. Sunt biserici care de zeci de ani solicită să primească ce au avut şi au gestionat pentru comunităţii. Chestiunea cu impozitarea poate fi discutată, dar bine gândită, după ce se rezolvă problemele care trenează de la Revoluţie. Să nu ne grăbim foarte tare în a veni cu o soluţie.

Cu siguranţă acolo unde se face comerţ cu profit clar şi nu are treabă cu activitatea liturgică, problema se pune la modul foarte serios. În ceea ce priveşte dacă am încredere, gândiţi-vă de ce sunt aici. Aş fi putut pleca în anii 70 sau 80, sunt etnic german. Nu am rămas întâmplător sau din greşeală. Am vrut să rămân, e ţara mea, naţiunea mea. Acum am încredere, da, am încredere în România şi în naţiune şi cred că putem mişca ceva. Am avut din capul locului încredere, dar e opţiune personală. M-aş bucura foarte mult dacă aş putea convinge câţiva tineri că merită. E o ţară bună, sunt oameni buni, merită această încredere şi să facem ceva. Dacă toţi tinerii calificaţi pleacă, cine mai rezolvă problemel? Ar fi complicat, nu?”, a declarat preşedintele.

