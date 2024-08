Nemulțumiți de recalculare, pensionarii stau la cozi la casele de pensii: „La 5 am fost aici. Am muncit 39 de ani și nu mi-a dat nimic”

Mai este mai puțin de o săptămână până când poștașii vor livra primele pensii recalculate, doar că mulți dintre beneficiari sunt revoltați de noile sume prevăzute în deciziile primite săptămânile trecute. Este și motivul pentru care aceștia au făcut cozi încă de dimineață la casele de pensii ca să ceară socoteală pentru modul în care s-au făcut calculele. Oamenii așteaptă cu orele în fața ghișeelor și, de cele mai multe ori, pleacă tot nelămuriți acasă, eventual doar cu un bon de înregistrare a plângerii.

Nemulțumiți de modul în care s-a făcut recalcularea, oamenii au venit dis-de-dimineață la casele de pensii.

-La 5 și ceva am fost aici. Am muncit 39 de ani și nu mi-a dat nimic la pensie. Zero lei.

-Am primit recalcularea și în loc de 44 de puncte am primit numai 36.

-Am venit cu "pescărescul" ăsta după mine, că nu se știe. Am avut la alegere: ori bastonul ori scăunelul. Am optat pentru scaun. Suma calculată e mică.

Sute de cereri de revizuire a deciziilor sunt depuse zilnic, în toată țara.

-Am avut aceeași pensie. Nu mi s-a pus niciun leu. Am venit și am cerut explicații.

-Din 38 de ani de vechime mi-au tăiat cotizația pe muchie, mi-au lăsat 20 de ani.

-După recalculare a crescut, dar nu la suma care trebuia. S-a ciupit. E vorba de 5 ani de contributivitate care nu sunt trecuți.

-Mie nici nu mi-a pus, nici nu mi-a luat. Și nu e corect.

-A scăzut cu 28 de lei.

-V-ați așteptat să crească?

-Obligat.

-Am făcut cerere pentru a se revizui dosarul. Mi-au venit în plus 55 de lei. O mizerie. Am lucrat șofer pe autobuz 45 de ani.

Pe de altă parte, la multe case de pensii sunt blocate între câteva zeci și câteva mii de decizii, pe motiv că ar fi greșite.

Valentin Ștefan, director general al Poștei Române: Nu vreau să generalizez, că sunt în toate județele, dar cred că aproape în toate județele. Sunt cazuri în care câteva zeci de decizii sunt oprite din distribuire. Cu estimările de astăzi, ne apropiem de 3 milioane de decizii distribuite.

Între timp, Ministerul Muncii se pregătește să mai trimită o scrisoare prin care să-i liniștească pe toți pensionarii că nu le vor scădea veniturile. Autoritățile dau asigurări că seniorii aflați în astfel de situații vor primi suma în plată, nu pe cea din decizie. În plus, se va schimba și plafonul de impozitare.

