Licitaţii pentru metrou, la Cluj. Când şi unde să cumpăraţi imobile

Expertul imobiliar Andrei Jurescu a explicat concret de ce acum este momentul oportun pentru a investi în proprietăţi imobiliare în Cluj-Napoca, plecând de la o comparaţie privind evoluţia pieţei locale în ultimii 10 ani.

De ce acum este momentul oportun pentru a investi în proprietăţi imobiliare în Cluj-Napoca

“De câte ori ţi-ai zis «Ce bine era dacă cumpăram acum câţiva ani apartamentul sau terenul ăla ...?» Înainte de criză, apartamentele din Cluj se vindeau sub 1.200 euro / mp. În 2008, chiar înainte de criză, un apartament cu 2 camere, în suprafaţă de 55 mp, în zona Gheorgheni, costa undeva la 65.000 euro. Astăzi, în 2018, acelaşi apartament se vinde cu suma de 89.000 euro, adică cu 36 de procente mai scump. Altfel zis, dacă ţi-l cumpărai în 2008 şi l-ai fi vândut astăzi, făceai un profit de 24.000 euro, ceea ce nu e rău deloc, considerând investiţia iniţială! Plus că, în toţi aceşti ani, te mai şi foloseai de el, fie că locuiai în el sau scoteai bani din chirie. Eu nu zic că nu vine criza. Ea va veni. Când? Nu ştie nimeni. Unii zic că sunt semne clare că vine în următoarele 12 luni. Eu ştiu următorul lucru. În Cluj se construieşte foarte mult şi, în continuare, pare că nu destul pentru a satisface cererea. Ca să nu mai zic de noile investiţii de modernizare a oraşului recent anunţate: centura metropolitană, metroul şi multe altele. Cei care au locuit în Bucureşti sau în alte mari oraşe ale lumii, ştiu că cele mai căutate chirii sunt locuinţele care se află în imediata apropiere a unei guri de metrou. Da, am zis chirii, pentru că de achiziţie nici vorbă, sunt peste buzunarele multora dintre noi. Deci, pentru cei ce doresc şi au posibilitatea să achiziţioneze acum un imobil în Cluj-Napoca, întrebarea ar trebui să fie mai degrabă «Unde vor fi viitoarele guri de metrou?», a explicat Andrei Jurescu de la compariimobiliare.ro, pentru monitorulcj.ro.

Linia de metrou ar urma să fie construită între Florești și Apahida

Primarul Emil Boc a declarat în 1 noiembrie, în debutul şedinţei de Consiliu Local, că în următoarele zile se va lansa anunţul pentru licitaţia privind studiul de prefezabilitate al viitorului metrou de la Cluj-Napoca.

Edilul spune că metroul de la Cluj nu va reproduce „o situaţie existentă astăzi”. „Metroul pe care îl pregătim să îl construim la Cluj nu este unul care să reproducă o situaţie existentă astăzi (...) Va fi şi un cost mai redus. Tot ce se face va ţine cont de evoluţia tehnologiei în materie de realizare a metroului, de aceea am avut nevoie de un consultant pentru a vedea tot ce este mai actual în lume cu privire la construcţia de la zero a unui metrou. E mai simplu să construieşti un metrou de la zero decât să îl modernizezi pe cel existent”, a spus Boc.

Potrivit edilului, linia de metrou ar urma să fie construită între Florești și Apahida în următorii “10-15 ani”. Ar fi vorba deci de aproximativ 22 de kilometri de linie de metrou.

