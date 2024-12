Lider de sindicat, despre bugetari: „Un etaj întreg vine la muncă după ora 10:00. Am văzut cea mai mare expoziţie de poşete de top”

Preşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS), Dumitru Costin, a spus, că ar putea avea loc restructurări „semnificative” de personal în sistemul bugetar, dacă nu se va pune în practică o reformă fiscală „consistentă”. El spune că sunt instituții în care mulți angajați „vin la muncă după ora 10.00” și că sunt angajați la stat care își cumpără „poșete de top”.

„În ultima lună şi jumătate am avut ocazia să interacţionez cu una dintre cele mai bogate administraţii publice din România. Am constatat cu amărăciune că aproape un etaj întreg dintr-o clădire venea la muncă după ora 10:00. Am văzut cea mai mare expoziţie de poşete de top, care costă o mulţime de bani, şi am văzut un număr impresionant de oameni care veneau la muncă şi probabil că nu făceau aproape nimic. Acolo va trebui să existe o analiză temeinică”, a spus Costin, citat de Agerpres.

El a adăugat că în zona administraţiei publice sunt excese „atât în ocupare, cât şi în salarizare”. Conform liderului sindical, există în sistemul bugetar deficite cronice de forţă de muncă, acesta oferind ca exemplu administraţia penitenciarelor.

„Am identificat în structura salariilor în plată nişte inadvertenţe în care, pentru corectarea lor, vor trebui luate nişte decizii. În schimb, rămânem deficitari investiţiilor în modernizarea administraţiei publice. Sistemul care administrează pensiile din România este, în continuare, rudimentar, cu un software care nu funcţionează, cu volume uriaşe de muncă de 12-14 ore/zi, cu oameni care nu sunt plătiţi pentru efortul suplimentar”, a spus Costin.

El a menţionat că noul guvern trebuie să facă o analiză împreună cu sindicatele şi „să taie de acolo de unde trebuie tăiat”.

Potrivit liderului BNS, trebuie implementată o reformă fiscală pentru că, altfel, „banii care ar trebui să ajungă ca şi venituri bugetare se duc în alte buzunare şi vom rămâne impasibili la această problemă cronică a economiei româneşti”.

