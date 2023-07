Marea transformată în toaletă. Medic, despre E.Coli: Transmiterea e din apa contaminată cu materii fecale

Controversă la malul mării legată de bacteria E.Coli. DSP zice că apa e bună de îmbăiere, medicii avertizează părinții să nu-și lase copiii să înghită apă. Turiștii sunt speriați, după ce nivelul de bacterii E.Coli găsite în Marea Neagră a fost mai mult decât dublu, în unele zone.

Silviu Iulian Coșa, prefect Constanța: „În luna iunie a existat un prag de 7.000 de unități, este un prag la care calitatea apei de îmbăiere în conformitate cu normele europene este considerată satisfăcătoare. În luna iulie, pe data de 12, în zona Eforie a existat un prag de 1.300 - 1.500 de unități, pentru ca după două zile acest nivel să scadă la valori care ne îndreptățesc să spunem că această calitate a apei de îmbăiere este excepțională.

Atâta timp cât aceste valori în dinamică nu rămân la acest nivel ridicat, ele nu prezintă un pericol pentru îmbăiere. Menționez că, până în momentul de față, nu a existat o interdicție la îmbăiere pe litoralul Mării Negre, datorate acestor bacterii”.

- „Noi am fost la mare și cred că am luat-o. Are vărsături, diaree, febră. Ne internează, ne-a făcut analizele. N-am mai ajuns la doctor, am sunat direct SMURD-ul. Avea temperatura mare, 40 cu ceva. Asta e, sper să-l punem pe picioare”.

Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU SMURD Iași: „Transmiterea este, așa cum prezentați în deschiderea știrii, din apa contaminată cu materii fecale, de la mâinile nespălate. Evident că atunci când faci baie în mare ai și riscul de a te contamina prin cale orală”.

Tudorel Ene, purtător de cuvânt DSP Cosntanța: „Discutăm despre un episod pasager. Restul probelor prelevate din zonă arată o calitate a apei bună. Astfel că îmbăierea este permisă”.

Editor : A.C.