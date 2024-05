Ministrul Economiei: Guvernul trebuie să susțină industria de apărare. Ce companii occidentale sunt interesate de investiții în România

Guvernul trebuie să susţină industria naţională de apărare prin politici publice şi reglementări legislative pentru reforma resursei umane şi schimbarea mentalităţii privind achiziţia de produse, tehnică militară şi servicii, consideră ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Ştefan-Radu Oprea, citat de Agerpres.

Oprea a participat, miercuri, la deschiderea oficială a expoziţiei Black Sea Defense and Aerospace - BSDA 2024, cel mai mare eveniment regional dedicat apărării şi securităţii, organizat la Romaero Băneasa, care reuneşte la această ediţie 400 de producători globali de echipamente şi tehnică militară şi peste 300 de delegaţi străini de nivel înalt, precum şi reprezentanţi ai structurilor MEAT şi MAPN.

În cadrul discursului său, ministrul Ştefan-Radu Oprea a evidenţiat faptul că industria naţională de apărare reprezintă un domeniu strategic al economiei menit să contribuie la protecţia intereselor esenţiale de securitate ale României, iar revitalizarea, modernizarea şi dezvoltarea industriei de apărare sunt marile provocări ale acestui sector, se arată într-un comunicat al ministerului, postat pe pagina proprie de Facebook.

De aceea, Guvernul trebuie să susţină industria naţională de apărare prin politici publice şi reglementări legislative pentru reforma resursei umane şi schimbarea mentalităţii privind achiziţia de produse, tehnică militară şi servicii, consideră acesta.

„Strategia naţională pentru industria de apărare se află astăzi în faza finală la nivelul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului. Am depus astfel toate eforturile pentru ca schimbările atât de necesare acestui domeniu să se realizeze în timp cât mai scurt”, a declarat Oprea, potrivit comunicatului citat.

Ministrul Economiei a subliniat că investiţiile în cercetare-dezvoltare-inovare sunt vitale şi doar prin colaborare instituţională între ministerele de resort (Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi Ministerul Apărării Naţionale) şi institute de cercetare şi universităţi industria de apărare va putea răspunde nevoii de realizare a unor produse competitive, cu valoare adăugată mare.

În contextul BSDA, chiar după deschidere a avut loc semnarea a două memorandumuri de înţelegere. Este vorba despre Memorandumul de înţelegere între Societatea Uzina Mecanică Cugir, sucursala CN Romarm SA şi Hekler & Koch GmbH Germania, care are ca scop negocierea unui joint venture organizat ca parteneriat strategic în industria naţională de apărare pentru realizarea în comun pe platforma Uzinei Mecanice Cugir de arme calibru mic şi armament uşor (Small Arms and Light Weapons) cu tehnologie NATO şi despre Memorandumul de înţelegere între Societatea Romaero SA şi Aeroplex of Central Europe Aircraft Technology Center Ungaria, care va permite companiei româneşti să furnizeze servicii de întreţinere şi reparaţii pentru aeronavele din familia Boeing 737 classic & NG şi Airbus A320 pentru satisfacerea nevoilor în evoluţie ale clienţilor şi partenerilor, la cele mai înalte standarde de excelenţă şi eficienţă.

Totodată, ministrul Ştefan Radu-Oprea a declarat că vineri, 24 mai, CN Romarm SA va semna un Memorandum de înţelegere cu General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Statele Unite ale Americii, care va crea premisele necesare modernizării producţiei de muniţii de calibru mare şi dezvoltării de capacităţi de producţie pentru muniţie standard NATO în facilităţile CN Romarm.

Tot vineri se va realiza în premieră un pas important în perspectiva producţiei primei drone româneşti. Astfel, prin intermediul Societăţii Carfil SA, subsidiară a companiei naţionale Romarm SA, se va semna un acord strategic de cooperare industrială cu producătorul american de drone militare şi civile - Periscope Aviation, în cadrul Bucharest International Defence Show and Exhibition (BSDA) 2024.

Miercuri, ministrul Ştefan-Radu Oprea a avut o serie de întrevederi cu reprezentanţi guvernamentali şi companii importante din industria de apărare, participante la eveniment, care au vizat intensificarea cooperării tehnologice şi industriale.

Primele două zile ale BSDA 2024 sunt dedicate atât vizitatorilor oficiali, cât şi militarilor şi oamenilor de afaceri, iar cea de-a treia zi este destinată publicului larg.

La deschiderea de miercuri au fost prezenţi şi prim-ministrul Marcel Ciolacu, ministrul apărării naţionale, Angel Tîlvăr, preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, ambasadoarea SUA, Kathleen Kavalec, reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne şi ai diverselor structuri ale Ministerului Apărării Naţionale.

Printre companiile prezente la eveniment se numără Rafael Advanced Defense Systems - compania israeliană producătoare a sistemului de apărare aeriană Iron Dome, compania Raytheon - producătorul sistemului Patriot, General Dynamics, BAE Systems, Elbit Systems, Beretta, dar şi companii din industria naţională de apărare precum Romarm, Aerostar Bacău, Pro Optica şi BlueSpace Technology.

