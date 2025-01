Nicușor Dan a declarat, miercuri seară la Digi24, că din 1.000 km de rețea de termoficare din Capitală au fost reabilitați 300 km, iar în 3 ani va fi reabilitată jumătate din întreaga rețea de o mie de kilometri.

„Să știți că am avut în în iarna asta am avut zile, înțelegi în care gradul de satisfacție a fost 100% tocmai pentru că am prevenit și am făcut acele reparații înainte. Deci cu cât o să fie mai frig, o să vedeți că situația este bună. E adevărat că atunci când noi vedem că situația e bună, atunci se produc niște avarii pentru care așteptăm zilele mai călduroase care să le remediem și în timpul ăla apa să scurgem pământ, dar nu poți să-i oprești omului căldura când afară e foarte frig”, a afirmat Nicușor Dan, întrebat despre stadiul reabilitării rețelei de termoficare din București, miercuri seară la Digi24.

El a adăugat, referitor la faptul că din 1.000 de km de rețea au fost reabilitați 300 km, că procesul este de 70 km pe an.

„Mergem cu 70 pe an. Asta înseamnă că în 3 ani vom fi la jumătate. Și jumătatea asta este de fapt cam 70-80% din avariile potențiale. Unii spun că este prea rapid (ritmul de lucru - n.r.) pentru că sunt prea multe șantiere în oraș. Posibil să-l mai ducem la 80-90%. 70 e deja foarte bine față de o medie de 5-6 în mandatul Oprescu, 15-16 în mandatul Firea”, a mai explicat edilul general.

Întrebat dacă 700 km împărțit la 70 fac 10 ani și că, odată ce va trece de jumătatea acestui acestui kilometraj, avariile vor fi mult mai puține și bucureștenii vor simți mult mai puțin, Nicușor Dan a răspuns: „Deja sunt zone întregi care care o duc foarte bine. (...) Noi am avut o degradare și suntem de 3 ani pe un început de reabilitare. Deci dacă ne uităm acum 10 ani, în București termia era o problemă, dar era ceva punctual, se mai întâmplau avarii. Așa o să fim noi peste 3 ani”.

El a mai precizat, referitor la problemele privind salariile angajaților de la Termoenergetica, că „e o discuție pe care trebuie să o aibă cu pe nivelul salariilor cu conducerea”.

„Pe eventuale întârzieri în plata lor, e o chestiune punctual. Nu trebuie să se teamă”, a completat Dan.

Compania Electrocentrale București (ELCEN) a anunţat miercuri că datoria Termoenergetica depăşeşte 1,1 miliarde de lei, suma fiind aferentă facturilor pentru lunile martie – decembrie 2024, fiind puse în pericol proiectele de investiţii ale companiei. Primăria Municipiului Bucureşti trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru asigurarea continuităţii prestării serviciului public de furnizare a apei calde şi căldurii, transmi oficialii companiei, citați de news.ro.

Editor : Ana Petrescu