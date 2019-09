(P) ORADEA FESTIFALL 2019. Concerte // Artă stradală // Mâncare delicioasă // Distracție pentru copii și familie

La fel ca în fiecare an, la început de toamnă, ne pregătim pentru cea mai frumoasă sărbătoare a orașului Oradea. Mai mult, așa cum am anunțat, anul acesta aduce și o împrospătare de imagine a evenimentului cunoscut sub numele de Toamna Orădeană, care a devenit Oradea Festifall.

Programul Oradea Festifall 2019 este construit pe pilonii cunoscuți: muzică bună și concerte în aer liber, mâncare pentru toate gusturile, distracție pentru copii și părinți și o componentă de mare atracție – reprezentațiile de artă stradală. Totodată, această ediție aduce și noutăți și surprize, pe care vă invităm să le descoperiți și să le savurați în perioada 3-6 octombrie.

Povestea Oradea Festifall

Marcând evoluția acestui eveniment în timp, cu precădere cea din ultimii 3 ani, noua denumire - Oradea Festifall, păstrează esența renumitului eveniment Toamna Orădeană, aducându-l anul acesta și din punct de vedere al denumirii pe același palier modern și actual cu alte evenimente orădene și regionale.

Oradea Festifall s-a născut din dorința de a păstra vie sărbătoarea orădeană de la început de toamnă, acest lucru însemnând valorificarea punctelor forte ale evenimentului simultan cu încercarea de a remedia punctele slabe. Pornind ca la carte de la o analiză S.W.O.T., atractivitatea evenimentului în relația cu artiști sau potențiali sponsori, percepția nu tocmai actuală a publicului din afara orașului vizavi de eveniment – pe de o parte, și dorința de a crește acest eveniment prin atragerea unui public cât mai divers și de a oferi în continuare orădenilor un eveniment tot mai mare dar tot cu acces gratuit (care țintește să se auto susțină) – pe de altă parte, am concluzionat că un nume de circulație internațională este o soluție sau un pas spre soluționarea punctelor slabe identificate.

Oradea își dorește un festival și transformarea Toamnei Orădene în Oradea Festifall este în primul rând un exercițiu obligatoriu și în al doilea rând, un pas clar către un eveniment cu impact regional. Am transformat cel mai longeviv și important eveniment al orașului într-un festival cochet, bogat în experiențe frumoase, în totalitate cu acces gratuit pentru public, deoarece știm că el trebuie să rămână al orădenilor.

Considerăm că Oradea Festifall este un concept fresh, actual și engaging (participativ), jocul de cuvinte atrăgând atenția și invitând consumatorului la un prim „dialog” cu festivalul. În același timp am păstrat esența denumirii Toamna Orădeană, noul nume fiind o modalitate de a spune Toamna Orădeană pe înțelesul unui public mai larg.

Cum arată harta Oradea Festifall 2019?

Gazdele noastre în acest an vor fi Piața Unirii, pietonala Vasile Alecsandri și Pasajul Vulturul Negru, 3 dintre cele mai reprezentative spații urbane din Oradea.

Timp de 4 zile, aceste locații vor fi animate de o mulțime de artiști stradali, decoruri speciale, mâncăruri pentru toate poftele și, bineînțeles, concerte în aer liber. Programul festivalului este Joi-Vineri începând cu ora 12:00 și Sâmbătă-Duminică începând cu ora 10:00.

Ce cuprinde Oradea Festifall 2019

Concerte cu trupe consacrate, recitaluri susținute de trupe locale, zeci de reprezentații de artă stradală cu personaje spectaculoase, mâncare pentru toate poftele, distracție și artificii – cei care ne vor vizita se vor putea bucura din plin din toate acestea, programul festivalului fiind conceput pentru toate gusturile și vârstele.

Mâncare grozavă și bunătăți locale

Pofta de festival vine mâncând, știm asta, motiv pentru care am adunat în festival peste 30 de standuri și food-truck-uri, selectându-i pe unii dintre cei mai apreciați și renumiți „vendori” din Oradea și din România.

Din călătoria noastră gastronomică fac parte celebrii burgeri Elemozsia, clătitele delicoase de La Nu Stiu Cine, hot-dog-ul secuiesc, pita-n porc a la Meatic, preparatele Raclette și vinurile alese Rewine, însă, vom avea parte și de noutăți numai bune de încercat și de savurat.

O noutate absolută în peisajul culinar românesc este Somonul afumat by Castelul Brutarilor, la care am adăugat preparatele din pește de la Sushi Point, dulciurile Chocodeli by Zobuian și alte bunătăți care mai de care mai apetisante și gustoase așteaptă să fie încercate de cei care ne vor trece pragul.

Lista completă a preparatelor din care vom putea gusta la Oradea Festifall 2019: ForGo, Vagabundos, La Nu Știu Cine, Arome, Romanian burger, Famous Waffles, The Wild Chef, Bun Bun, Sushi Point, Da Daf, Republika Pljeskavica, Red Barn, Hot Dog-Secuiesc, Chocodeli by Zobuian, Mr. Bean, D'ale Porcului, Raclette, The Best Saussage, Eat It, Queens, Meatic, Castelul Brutarilor, Pizza Prego, Kurtos kolacs, ReWine, Aperol, Staropramen.

Printre elementele de noutate aduse de Oradea Festifall se numără și zona dedicată producătorilor locali. Astfel, prin colaborare cu Asociaţia pentru Cercetarea şi Promovarea Produselor Agroalimentare Crişana, am adunat o suită de producători care cu siguranță vor adăuga savoare și culoare evenimentului, aducându-ne tot ce are toamna mai bun de oferit: preparate din dovleac, mure, cătină, ardei iute, lavandă sau produse apicole.

Această zonă va fi amenajată în fața Palatului Episcopal Greco-Catolic, producătorii fiind prezenți în Piața Unirii în perioada 3-6 octombrie.

O zi pentru talente locale

Începând de anul acesta alocăm un spațiu extins trupelor din Oradea și Bihor, care au un repertoriu propriu, punându-le la dispoziție scena principală a evenimentului în prima seară a festivalului, respectiv alocându-le un loc în programul fiecărei zile de la scena Live Nouveau (Vasile Alecsandri).

Trupele care vor fin incluse în programul festivalului vor fi selectate chiar de fanii lor, prin vot deschis pe pagina de Facebook. Înscrierile au avut loc prin email, în perioada 20-25.09.2019, iar perioada de vot este 26.09.2019, ora 12:00 - 30.09.2019, ora 18:00.

Condiții:

📍Vor fi selectate pentru a urca pe scena principală (Piața Unirii) în data de 03.10.2019, trupele clasate pe locurile 1, 2, 3 în urma votului.

📍Locurile 4-7 din clasament vor fi incluse în programul muzical de la scena Live Nouveau (strada Vasile Alecsandri), câte o trupă pe zi, în perioada 03-06.10.2019.

📍Pentru a fi inclusă în programul festivalului de la scena principală, o trupă trebuie să fi adunat minim 500 de voturi, indiferent de poziția din clasament pe care se află.

📍Trupele care vor performa la Oradea Festifall 2019 vor fi remunerate după cum urmează: cele aflate pe locurile 1-3, care vor concerta pe scena principală, vor primi 500 euro/trupă, respectiv cele aflate pe locurile 4-7, care vor concerta la scena Live Nouveau, vor primi 300 euro/trupă.

Distracție pentru copii și părinți

Oradea Festifall vine cu distracție pentru copiii de toate vârstele, dar și pentru părinți. În jurul statuii Regelui Ferdinand din Piața Unirii va fi amenajată zona dedicată copiilor, în care îți vor găsi locul o mulțime de activități, de la ateliere de pictură și creativitate, ateliere de colorat simboluri și clădiri orădene (Coloradea), jocuri interactive și de relaxare, pictură pe față și baloane colorate, până la un loc de joacă cu tobogane, darts și cuburi lego. Jocurile interactive, realizate de 4 actori, înseamnă defapt 2 ore (Joi-Duminică 16:00-18:00) ștafetă, rațele și vânătorii, ce-ar fi dacă ar fi, oglinda sau șah uman.

Așadar și părinții se vor putea relaxa în voie la festival, ei având posibilitatea de a-i lăsa pe cei mici într-un univers colorat al jocurilor, sub supravegherea unui personal prietenos și calificat.

Artă stradală cu personaje fabuloase

Timp de 4 zile, centrul istoric al orașului va prinde viață cu ajutorul unor personaje fabuloase, care abia așteaptă să ne întâlnească.

O suită de artiști stradali din România, Belgia, Italia și Olanda au în plan să ne poarte într-o călătorie de-a dreptul feerică, prin reprezentațiile spectaculoase și costumele spectaculoase pe care le-au pregătit. Forfota actelor stradale va începe zilnic de la ora 14:30, când ne vom întâlni cu personaje pe picioroange, un trubadur, o cutie muzicală gigant (un pian și o balerină) și un alai de instrumentiști veniți parcă din povești.

Instalații spectaculoase

Avem marele avantaj de a locui într-un oraș cu un centru istoric impresionant pe care ne dorim să-l punem în valoare în cele mai inedite moduri. Anul acesta, în urma unui parteneriat cu Lights On Romania, va ajunge în Oradea două instalații speciale, spre încântarea celor prezenți la festival.

Gaia este o instalație de artă care circulă între diverse locuri ale globului, fiind creată de artistul britanic Luke Jerram. Măsurând șapte metri în diametru, Gaia redă detalii capturate de sateliții NASA deasupra Pământului la o scară fără precedent (120 dpi). Opera de artă dă publicului ocazia să vadă astfel Planeta noastră într-un cadru tridimensional și la o scară unică.

Instalația crează senzația de imagine de ansamble (overview effect), care a fost descrisă prima dată de autorul Frank White în 1987. Acest lucru se traduce printr-o experiență unică pe care astronauții o manifestă în spațiu, o senzație de înțelegere profundă a diverselor niveluri de interconectare a vieții și un simț redobândit de responsabilitate în privința protejării mediului nostru înconjurător.

În mitologia greacă Gaia este personificarea Pământului. Instalația este acompaniată de o compoziție muzicală care aparține câștigătorului premiului BAFTA Dan Jones.

Instalația este de 1,8 milioane de ori mai mică decât planeta Pământ, astfel că fiecare centrimetru îi corespunde de fapt o distanță de 18 kilometri reali la sol. Dacă publicul stă la o distanță de 211 metri față de instalație, va putea vedea exact Pământul așa cum se vede de pe Lună.

Gaia va fi instalată la intrarea în Pasajul Vulturul Negru.

Cea de-a doua instalație, Tunelul, este opera artistului român Silviu Ciora, un talentat sculptor explorator din Cluj-Napoca, care consideră că „tehnologia poate fi o bună unealtă prin care să transmiți emoție”. Tunelul sau The Tunel este o construcție hexagonală iluminată care simbolizează un traseu inițiatic prin lumină și culoare și va fi amplasată central în Piața Unirii Oradea.

Două scene cu muzică LIVE și artificii

Muzica bună ne va însoți pe tot parcursul festivalului, la cele două scene: scena principală din Piața Unirii și scena Live Nouveau de pe pietonala Vasile Alecsandri.

Amplasată în fața Teatrului Arcadia, scena Live Nouveau va găzdui 8 concerte, câte 2 în fiecare zi, dintre care unul susținut de trupele locale înscrise în concursul nostru. Mai mult, experiența muzicală pe care o va oferi această scenă va fi îmbogățită de un decor inedit, sub forma unul zid de graffiti de 7.5m înălțime, conceput special pentru Oradea Festifall.

La scena principală a festivalului ne vom bucura de 6 concerte cu artiști și trupe consacrate din România. Dacă joi este ziua dedicată talentelor locale, de vineri până duminică îi vom asculta în Piața Unirii pe The Rock – o trupă tribut AC/DC recunoscută la nivel european, VAMA – una din cele mai longevive și iubite trupe românești, 3SudEst – alături de care vom retrăi momente frumoase din adolescență, Smiley – un artist care cu siguranță ne va ține cu zâmbetul pe buze, Mihail – o prezență plină de carismă și, în finalul festivalului, The Motans – una din cele mai apreciate și de succes trupe din România la momentul actual.

Așa cum v-am obișnuit, festivalul se va încheie cu un spectacol de artificii și muzică, în 6 octombrie, imediat după concertul The Motans.

PROGRAM la SCENA PRINCIPALĂ:

📌 JOI, 3 octombrie

20:30-22:30 Artiști și trupe locale

📌VINERI, 4 octombrie

20:30 THE ROCK (AC/DC Tribute Band)

21:30 VAMA

📌SÂMBĂTĂ, 5 octombrie

20:30 3 SUD EST

21:30 SMILEY

📌DUMINICĂ, 6 octombrie

20:30 MIHAIL

21:30 THE MOTANS

22:30 Spectacol de artificii

PROGRAM ACTE STRADALE:

DATA ACTIVITATE PROGRAM TRASEU JOI

3 OCTOMBRIE One Man's Band 14:30-15:00 Vasile Alecsandri - Piața Unirii Phrophecies 15:00-15:40 Vasile Alecsandri - Piața Unirii One Man's Band 15:30-16.00 Vasile Alecsandri - Piața Unirii Cotton On 16:00-16.45 Vasile Alecsandri - Piața Unirii One Man's Band 17:00-17:30 Vasile Alecsandri - Piața Unirii Cotton On 18:00-18.45 Vasile Alecsandri - Piața Unirii Dan Byron 18:00-19:00 Scena LIVE Nouveau One Man's Band 19:00-19:30 Piața Unirii Phrophecies 19:50-20:30 Piața Unirii - Vasile Alecsandri VINERI

4 OCTOMBRIE One Man's Band 14:30-15:00 Vasile Alecsandri - Piața Unirii Gold Tree Walkers 15:00-15:45 Vasile Alecsandri - Piața Unirii One Man's Band 15:30-16:00 Vasile Alecsandri - Piața Unirii Carillon 16:00-16:45 Vasile Alecsandri - Piața Unirii Phrophecies 17:00-17:40 Vasile Alecsandri - Piața Unirii One Man's Band 17:30-18:00 Vasile Alecsandri - Piața Unirii Gold Tree Walkers 18:00-18:45 Vasile Alecsandri - Piața Unirii One Man's Band 19:00-19:30 Piața Unirii Carillon 19:00-19:45 Vasile Alecsandri - Piața Unirii Phrophecies 19:50-20:30 Piața Unirii - Vasile Alecsandri SÂMBĂTĂ

5 OCTOMBRIE One Man's Band 14:30-15:00 Vasile Alecsandri - Piața Unirii Carillon 15:00-15:45 Vasile Alecsandri - Piața Unirii One Man's Band 15:30-16:00 Vasile Alecsandri - Piața Unirii Cotton On 16:00-16:45 Vasile Alecsandri - Piața Unirii Phrophecies 17:00-17:40 Vasile Alecsandri - Piața Unirii One Man's Band 17:30-18:00 Vasile Alecsandri - Piața Unirii Carillon 18:00-18:45 Vasile Alecsandri - Piața Unirii Doru Trascău 18:00-19:00 Scena LIVE Nouveau One Man's Band 19:00-19:30 Piața Unirii Cotton On 19:00-19:45 Vasile Alecsandri - Piața Unirii Phrophecies 19:50-20:30 Vasile Alecsandri - Piața Unirii DUMINICĂ

6 OCTOMBRIE One Man's Band 14:30-15:00 Vasile Alecsandri - Piața Unirii Gold Tree Walkers 15:00-15:45 Vasile Alecsandri - Piața Unirii One Man's Band 15:30-16:00 Vasile Alecsandri - Piața Unirii Carillon 16:00-16:45 Vasile Alecsandri - Piața Unirii Gold Tree Walkers 17:00-17:45 Vasile Alecsandri - Piața Unirii One Man's Band 17:00-17:30 Vasile Alecsandri - Piața Unirii Otherside 18:00-19:00 Scena LIVE Nouveau One Man's Band 19:00-19:30 Piața Unirii Carillon 19:00-19:45 Vasile Alecsandri - Piața Unirii

______________

ORADEA FestiFall este un eveniment organizat de Asociația pentru promovarea turismului din Oradea și regiune (Visit Oradea) și Primăria Municipiului Oradea.

Parteneri: Raiffeisen Bank, Digi Fm, Digi Mobil, Digi 24 și Staropramen.