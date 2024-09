Situație revoltătoare în Gorj. O pădure de pe marginea drumului a fost transformată într-o groapă de gunoi. De la saltele de pat până la resturile din casele oamenilor, toate și-au găsit loc, luni la rând, printre copaci. La doar câteva ore după ce Digi24 a sesizat situația, angajații primăriei și cei de la drumuri au curățat zona.

Munți de gunoaie, cât vezi cu ochii - este peisajul dezolant care îi întâmpină pe cei care au drum prin Gorj.

"Suntem pe marginea Drumului Național 67, care leagă două municipii: Târgu Jiu de municipiul Motru. După cum se vede în imagini, dealul a fost transformat în depozit necontrolat de gunoi. Aici se găsesc tot felul de resturi menajere aduse de oameni și aruncate la voia întâmplării. Autoritățile spun ca nu-i găsesc pe făptași și nu pot lua astfel nicio masură", transmite Anamaria Ianc, jurnalist Digi24.

Pe cât de veche e situația, pe atât de bine cunoscută e de autorități. De la pădurari la reprezentanții primăriei sau ai Gărzii de Mediu, rând pe rând toți ridică din umeri.

"- Aveți curaj sa treceți dincolo de...?

- Nu, că știu ce este. Am pățit...

- Haideți, vă rog frumos. Eu am fost până jos

- Știu, am adunat de nenumărate ori

- Nu se poate respira

- Știu...", spune Valentin Stoica, pădurar.

Zona este între două localități, comuna Ciuperceni și municipiul Motru. Edilii recunosc că situația îi depășește...

"Fenomenul persită de ani de zile, nu e de acum. Știm situația... Am intervenit atât cât s-a putut și atât cât se poate. E un fenomen care nu se poate controla! ", spune Daniel Dobrescu, primarul comunei Ciuperceni.

"E o zonă cunoscută de noi ca o zonă critică. Deși s-a amplasat acolo un container pentru deșeuri, se pare că se vine cu mașini, noaptea în special, se aruncă saci de deșeuri", spune Gheorghe Sanda, director Garda de Mediu Gorj.

"- Zilnic aruncă...

- Nu e soluție pentru problema aceasta?

- Nu știu ce să le putem face...

- Am făcut paza, am venit fără mașina și am stat prin pădure

- Ați prins vreunul vreodată?

- Am gasit unul cu un Papuc, l-am pus și le-a luat înapoi: 'Domnule, mă scuzați!' și a plecat", spune resemnat Valentin Stoica, pădurar.

"Am încercat să punem acele tomberoane, dar s-a transformat în cu totul altceva. Persoane răuvoitoare au văzut că s-au pus tomberoane și au început să aducă inclusiv din service-urile auto deșeuri, de la restaurante, magazine", transmite Cristian Tudor, reprezentant DRDP Craiova.

La doar câteva ore după ce Digi24 a sesizat situația, angajații primăriei și cei de la drumuri au curățat zona.

Reporter: Anamaria Ianc

Operator: Ionuț Voinea

Editor : Izabela Zaharia