Persoane care beneficiază de scutire la plata impozitelor în 2025. Lista românilor care nu plătesc taxă pe clădire și teren

Scutirile de taxe și impozite locale sunt facilități fiscale care au fost introduse cu scopul de a sprijini anumite categorii defavorizate de contribuabili. Taxele pe care anumiți români nu sunt obligați să le plătească sunt reglementate prin Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Mai multe categorii de persoane sunt scutite de impozit, conform legii, pentru o serie de tipuri de taxe și impozite.

Impozite și taxe locale care se plătesc în România

Conform art. 454 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, în categoria impozitelor si taxelor locale care trebuie plătite în România intră:

impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri;

impozitul pe teren si taxa pe teren;

impozitul pe mijloacele de transport;

taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;

taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;

impozitul pe spectacole;

taxele speciale;

alte taxe locale.

Astfel, pentru fiecare proprietate situată în România (clădire, teren, mijloc de transport etc) orice persoană datorează anual impozit, exceptând cazul in care in Legea 277/2015 privind Codul Fiscal se prevede diferit.

Categorii de persoane fizice care pot beneficia de scutiri de la plata impozitului pe clădiri și teren

Scutirea la impozitul pe clădire/teren se aplică doar imobilului situat la adresa de domiciliu, aflată în proprietatea ori coproprietatea persoanelor în cauză/reprezentanților legali ai acestora.

Persoanele care pot beneficia de scutiri la plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren sunt:

persoanele care au calitatea de militari participanți la acțiuni militare speciale din străinătate, calitate certificată conform dispozițiilor Legii (Legea nr. 168/2020 art. 2 lit. (c), (f ), (j ) (fost O.G. nr. 82/2006);

persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate îngradul I de invaliditate, respectiv reprezentanţii legali ai acestora, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate, calitate certificată conform prevederilor Legii nr. 448/2006;

persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000;

persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social;

persoanele fizice care au calitatea de militari participanți la acțiuni militare speciale din străinătate;

persoanele persecutate din motive politice și etnice, deportații beneficiază de scutire în procent de 100% numai pentru clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietate sau coproprietate, precum și pentru terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietate sau coproprietate.

Persoanele fizice care au calitatea de veteranii de război, văduvele veteranilor de război, văduvele necăsătorite ale veteranilor de război beneficiază de scutire în procent de 100% pentru toate clădirile și terenurile aflate în proprietate sau coproprietate. (calitate certificată conform prevederilor Legii nr. 44/1994).

Când nu se plătește impozit pe clătiri

Potrivit Ministerului Finanțelor, nu se datorează impozit pe clădiri pentru:

clădirile instituţiilor publice şi clădirile care fac parte din domeniul public şi privat al unei unităţi administrativ-teritoriale, cu excepţia incintelor care sunt folosite pentru activităţi economice;

clădirile care, potrivit legislaţiei în vigoare, sunt considerate monumente istorice, de arhitectură sau arheologice (muzee sau case memoriale), cu excepţia incintelor care sunt folosite pentru activităţi economice;

clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute de lege şi părţile lor componente locale, cu excepţia incintelor care sunt folosite pentru activităţi economice;

clădirile instituţiilor de învăţământ preuniversitar sau universitar, autorizate provizoriu sau acreditate, cu excepţia incintelor care sunt folosite pentru activităţi economice;

clădirile unităţilor sanitare de interes naţional care nu au trecut în patrimoniul autorităţilor locale;

clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia incintelor care sunt folosite pentru activităţi economice;

clădirile aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", atribuite conform legii;

construcţiile şi amenajările funerare din cimitire, crematorii;

clădirile sau construcţiile din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;

clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de moştenitori legali sau testamentari;

Categorii de persoane fizice care pot beneficia de scutiri de la plata impozitului pe mijloacele de transport

Scutirile pentru impozitul auto aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate se aplică pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Persoanele care pot beneficia de scutiri la plata impozitului mijloacele de transport sunt:

persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv reprezentanţii legali ai acestora, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, calitate certificată conform prevederilor Legii nr. 448/2006;

persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

persoanele fizice care au calitatea de veterani de război, văduve veterani de război, văduve necăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului (calitate certificată conform prevederilor Legii nr. 44/1994).

persoanele persecutate din motive politice și etnice, deportații beneficiază de scutire în procent de 100% numai pentru un singur mijloc de transport deținut în comun cu soțul sau soția.

Scutirea de la plata impozitului pe clădire, a impozitului pe teren și/sau a impozitului pe mijloacele de transport se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

Excepție fac persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv reprezentanţilor legali ai acestora, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate. În acest caz, scutirea li se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative, potrivit taxeimpozite4.ro.

Boli scutite de impozit

Sunt scutite de la plata taxelor și impozitelor persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat sau în gradul I de invaliditate. La stabilirea gradului de handicap se iau mai multe criterii în considerare în funcție de gradul de severitate al disfuncțiilor (motorii, viuzual, auditiv, somatic, psihic, etc. ).

Exista mai multe boli care s-ar putea încadra în aceste categorii, inclusiv:

Bolile rare;

HIV/SIDA;

Cancer;

Epilepsia (în funcție de gravitatea acesteia);

Boli neurodegenerative (se încadreaza în gradele de handicap pentru persoanele cu afectare a funcțiilor mintale);

Schizofrenie.

Venituri care sunt neimpozabile

Următoarele venituri nu sunt impozabile:

ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de sprijin cu destinație specială, primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale și din alte fonduri publice sau colectate public, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum și cele de aceeași natură primite de la organizații neguvernamentale, potrivit statutelor proprii, sau de la alte persoane;

indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă acordate, potrivit legii, persoanelor fizice, altele decât cele care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor;

indemnizațiile pentru: risc maternal, maternitate, creșterea copilului și îngrijirea copilului bolnav, îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, potrivit legii;

recompense acordate conform legii din fonduri publice;

veniturile realizate din valorificarea, prin centrele de colectare, a bunurilor mobile sub forma deșeurilor care fac obiectul programelor naționale finanțate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;

veniturile de orice fel, în bani sau în natură, primite la predarea deșeurilor din patrimoniul personal;

Bursele pentru școlarizare sau perfecționare în instituții de învățământ.

Moștenirile și donațiile;

Alte venituri neimpozabile.

Categorii de venituri supuse impozitului pe venit

În lista veniturilor supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt următoarele:

venituri din activități independente, definite conform art. 67;

venituri din salarii și asimilate salariilor, definite conform art. 76;

venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 83;

venituri din investiții, definite conform art. 91;

venituri din pensii, definite conform art. 99;

venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform art. 103;

venituri din premii și din jocuri de noroc, definite conform art. 108;

venituri din transferul proprietăților imobiliare, definite conform art. 111;

venituri din alte surse, definite conform art. 114 și 117.

Lista cu toate categoriile de venituri supuse impozitului pe venit din legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

